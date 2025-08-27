Największe czystki od czasów Mao. Chińscy generałowie znikają

Kilka miesięcy temu media zwróciły uwagę na brak generała He Weidonga podczas dorocznej ceremonii sadzenia drzew w Pekinie. Jako wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej i druga najważniejsza osoba w chińskich siłach zbrojnych, He dotychczas regularnie uczestniczył w tym wydarzeniu transmitowanym przez telewizję państwową. Jego nieobecność została odebrana jako znak, że dołączył do grona wysokich rangą oficerów odsuniętych w ramach trwających czystek – wynika z analizy Bloomberga, który zestawił skalę zmian kadrowych w armii.

Zdaniem ekspertów, Xi Jinping prowadzi obecnie największe od czasów Mao Zedonga czystki wśród generałów.

Xi Jinping walczy z korupcją

Od początku swej prezydentury Xi Jinping kładł silny nacisk na walkę z korupcją w wojsku, wskazując ją jako zagrożenie dla państwa i partii komunistycznej. To on rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię antykorupcyjną, obejmującą także jego najbliższe otoczenie.

Latem 2023 roku Departament Rozwoju Sprzętu wszczął dochodzenie w sprawie potencjalnych wycieków informacji i powiązań nieformalnych grup wpływu. Skutkiem było usunięcie kolejnych dowódców. Od początku trzeciej kadencji Xi z funkcji zniknęło bądź objęto dochodzeniami 14 spośród 79 generałów mianowanych przez obecnego przywódcę.

W rezultacie w Centralnej Komisji Wojskowej pozostało jedynie czterech członków z pierwotnych siedmiu – to najmniejszy skład od ery Mao.

We wrześniu Xi ma przewodniczyć pierwszej od 2019 roku defiladzie wojskowej w stolicy. Oprócz prezentacji sprzętu wojskowego komentatorzy będą zwracać uwagę na to, czy przywódca wciąż ufa swoim dowódcom. Październikowe Czwarte Plenum Komitetu Centralnego może z kolei przynieść kolejne decyzje personalne.

