Panika w Salisbury. Policja otoczyła restaurację, kiedy dwoje klientów źle się poczuło

Jak podaje brytyjska Sky News, jedna albo obydwie osoby, które zachorowały w restauracji Prezzo w Salisbury, to obywatele rosyjscy. Policja nie potwierdza tych doniesień. Wiadomo jedynie, że dwoje ludzi trafiło do lokalnego szpitala, a służby podkreślają, że "nic nie wskazuje na to, że był to nowiczok".

Po pojawieniu się informacji o zachorowaniu, reakcja służb była błyskawiczna, gdyż restauracja w której miała miejsce sytuacja znajduje się w pobliżu centrum handlowego, gdzie kilka miesięcy temu doszło do otrucia Siergieja Skripala i jego córki.

Sprawa otrucia Skripalów

Na początku marca w Salisbury Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci bronią chemiczną – nowiczokiem. Odpowiedzialność za atak Wielka Brytania przypisuje Rosji, ale Kreml od samego początku odrzuca te oskarżenia.

W reakcji na otrucie Skripala, który był podwójnym agentem GRU i MI6, część państw członkowskich UE, w tym Polska, podjęło decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Podobnie postąpiły Stany Zjednoczone, Kanada i Australia. W odwecie Rosja zaczęła wyrzucać ze swojego kraju dyplomatów z państw zachodnich. – Nie będziemy tolerować chamstwa – mówił pod koniec marca szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Julię Skripal wypisano ze szpitala na początku kwietnia i – jak podawało wówczas BBC – "przewieziono w bezpieczne miejsce". Siergiej Skripal opuścił szpital w maju.

Czytaj także:

"Wiemy kim są, znaleźliśmy ich". Putin o oskarżonych o otrucie SkripalaCzytaj także:

Podejrzani o próbę otrucia Skripala wystąpili w telewizji. "Chcielibyśmy, żeby nas przeprosili"