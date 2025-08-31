Mysz, która ryknęła
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Mysz, która ryknęła

Dodano: 
Premier Donald Tusk (P), prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron (2L), premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (2P), kanclerz Niemiec Friedrich Merz (L) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (C) podczas konferencji w Kijowie
Premier Donald Tusk (P), prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron (2L), premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (2P), kanclerz Niemiec Friedrich Merz (L) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (C) podczas konferencji w Kijowie Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
SPODE ŁBA || Coraz ciekawiej wyglądać zaczyna sytuacja w tzw. koalicji chętnych.

Deklarowała ona chęć wysłania na Ukrainę żołnierzy, w celu "wywarcia presji" na Rosję i zagwarantowania Ukrainie sprawiedliwego pokoju. Z wojowniczych zapowiedzi pierwsze wycofały się Niemcy. Potem zrobiła to Wielka Brytania.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także