SPODE ŁBA || Coraz ciekawiej wyglądać zaczyna sytuacja w tzw. koalicji chętnych.
Deklarowała ona chęć wysłania na Ukrainę żołnierzy, w celu "wywarcia presji" na Rosję i zagwarantowania Ukrainie sprawiedliwego pokoju. Z wojowniczych zapowiedzi pierwsze wycofały się Niemcy. Potem zrobiła to Wielka Brytania.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
