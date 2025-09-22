Farage obiecuje rewolucyjne zmiany. Mocna zapowiedź ws. migrantów

Nigel Farage zapowiedział, że jeśli ugrupowanie Reform wygra nadchodzące wybory, setki tysięcy migrantów będzie musiało opuścić Wielką Brytanię.

Farage: Zakończę to oszustwo

Szef partii stwierdził, że położy kres "oszustwu" związanemu z przyznawaniem cudzoziemcom prawa do stałego pobytu. Ostrzegł też, że brak działań w tej sprawie to "bomba fiskalna", która w jego ocenie grozi krajowi bankructwem.

Według szacunków jego partii, 3,8 mln migrantów, którzy przybyli po pandemii, nabędzie w latach 2026–2030 prawo do osiedlenia się na stałe. Formacja Farage'a utrzymuje, że znaczna część tej grupy korzysta z zasiłków albo pracuje w zawodach niskopłatnych, co zwiększa liczbę osób na utrzymanie. Farage podkreślił, że cofnięcie im prawa pobytu pozwoliłoby zredukować wydatki państwa o 234 miliardy funtów, które w przeciwnym razie trafiałyby na świadczenia społeczne.

Chaos z migrantami. Co proponuje Farage?

Proponowane zmiany zakładają, że nowe zezwolenia na pobyt nie będą przyznawane, a już wydane zostaną wycofane. Migranci, którzy chcieliby mieszkać w Wielkiej Brytanii, musieliby aplikować o pięcioletnie wizy odnawialne. Ich uzyskanie wymagałoby spełnienia bardziej rygorystycznych kryteriów – m.in. znajomości języka angielskiego i wykazania wysokich dochodów. Ograniczona byłaby także liczba osób, które mogliby sprowadzać na swoje utrzymanie.

Osoby, które nie spełniłyby wymagań, traciłyby dostęp do świadczeń socjalnych i byłyby zobowiązane do dobrowolnego wyjazdu. W przeciwnym razie czekałaby je deportacja w ramach programu nazwanego Operacją Przywrócenie Sprawiedliwości, mającego na celu walkę z nielegalną migracją. – Nikt nie głosował za wpuszczeniem migrantów, więc na pierwszym miejscu postawimy naszych ludzi – zapowiedział Farage.

Opieka zdrowotna wyłącznie dla Brytyjczyków

Zgodnie z zapowiedziami, całość programu Reform zostanie zaprezentowana w poniedziałek. Partia podkreśla, że zmiany będą wdrażane stopniowo i w uporządkowany sposób, by umożliwić firmom wyszkolenie Brytyjczyków na zastępstwo. W dokumencie ma się znaleźć jasne stwierdzenie, że „era taniej zagranicznej siły roboczej dobiegła końca”.

Farage obiecał również, że dostęp do opieki społecznej mieliby wyłącznie obywatele Wielkiej Brytanii. Okres oczekiwania na obywatelstwo, który obecnie wynosi rok od przyznania "statusu osiedlonego", zostałby wydłużony, aby – jak twierdzi – uniknąć jego "tanio" nadawanego charakteru.

Czytaj też:

AfD na fali. "Będziemy musieli doradzać Żydom, by opuszczali Niemcy"Czytaj też:

"Największa demonstracja w historii Wielkiej Brytanii". Tłumy na ulicach Londynu