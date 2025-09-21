AfD na fali. "Będziemy musieli doradzać Żydom, by opuszczali Niemcy"

Wrześniowe sondaże pokazują, że partia uzyskuje od 25 do 27 proc. poparcia, wyprzedzając lub dorównując CDU/CSU. To wynik, który – jak twierdzą eksperci – może zwiastować największe przetasowanie w niemieckiej polityce od dekad, donosi "Rzeczpospolita".

Od marginesu do mainstreamu

AfD powstała w 2013 roku jako ugrupowanie eurosceptyczne, ale szybko przesunęła się na prawo, stawiając w centrum swojej retoryki sprzeciw wobec imigracji. – Dokonamy fundamentalnych zmian. Land stoi na głowie, będzie stał na nogach – zapowiada Ulrich Siegmund, lider partii w Saksonii-Anhalt.

Jeszcze kilka lat temu jej sukcesy ograniczały się do dawnych landów NRD. Dziś sytuacja wygląda inaczej. W Nadrenii Północnej-Westfalii AfD niemal potroiła wynik, zdobywając 14,5 proc. głosów. Po raz pierwszy odnotowano też zwycięstwa kandydatów ugrupowania w wyborach na burmistrza i starostę.

Punkt zwrotny w Saksonii-Anhalt?

Szczególną uwagę zwracają wybory w Saksonii-Anhalt planowane na przyszły rok. Tam AfD prowadzi w sondażach z 39 proc. poparcia. – Jeśli wynik wzrośnie do 42–44 proc., partia może zdobyć samodzielną większość w landtagu. To nie jest nieprawdopodobny scenariusz – ocenia politolog Benjamin Höhne. Dla AfD byłby to historyczny przełom. Liderzy ugrupowania otwarcie mówią, że Saksonia-Anhalt ma stać się miejscem, gdzie zacznie się "odrodzenie całych Niemiec".

Rosnące notowania AfD niepokoją społeczność żydowską. – Bardzo trudno sobie wyobrazić pogodzenie żydowskiego życia w Niemczech z AfD w rządzie – ostrzegł Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów. – Będziemy musieli doradzać Żydom, by opuszczali Niemcy – dodał. Choć AfD podkreśla, że posiada własne stowarzyszenie "Żydzi w AfD", niezależne media żydowskie wskazują, że to raczej symboliczna grupa. Kontrwywiad zakwalifikował partię jako organizację ekstremistyczną, a część elit politycznych otwarcie rozważa jej delegalizację.

Czytaj też:

Niemcy: Koalicja rządząca przeciwko dodatkowej pomocy dla UkrainyCzytaj też:

Niemcy: Kampania samorządowa w cieniu serii zgonów kandydatów AfD