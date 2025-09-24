"Smutny dzień". Luksemburg: Dyskusja nad wpisaniem aborcji do konstytucji

W związku z parlamentarną dyskusją nad zapisaniem w konstytucji tzw. "prawa do dobrowolnego przerwania ciąży i prawa do antykoncepcji", przed konsekwencjami tego kroku przestrzegł swoich rodaków arcybiskup Luksemburga, kardynał Jean-Claude Hollerich SJ.

Sformułowanie to jest świadomie wzorowane na modelu francuskim. Francja jako pierwszy kraj na świecie w marcu 2024 r. zapisała w konstytucji prawo do zabijania dzieci przed urodzeniem.

Kościół katolicki w Luksemburgu, reprezentowany przez kardynała Hollericha, stanowczo ostrzegł przed zmianą konstytucji. W wywiadzie dla radia RTL purpurat stwierdził, że byłby to "smutny dzień w historii Luksemburga" i wyraził obawę, że może to popchnąć ludzi "w kierunku prawicy i skrajności". Hierarcha argumentował, że wpisanie tego prawa do ustawy zasadniczej byłoby równoznaczne z "narzuceniem opinii", która zostałaby "wciśnięta" społeczeństwu. Ostrzegł: "Jeśli nie ma już wolności słowa, […] to mamy liberalną demokrację, która przybrała cechy systemu totalitarnego".

Według dostępnych danych w 2023 r. w Luksemburgu przeprowadzono 713 aborcji. Stanowi to wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Ze wskaźnikiem dzietności wynoszącym zaledwie 1,25 dziecka na kobietę Luksemburg należy do krajów o najniższym wskaźniku urodzeń w Europie.

Niemcy: Tłumy przeciwników aborcji na Marszu dla Życia

Ok. 7000 osób wzięło udział w 21. "Marszu dla życia”, który odbył się 20 września jednocześnie w Berlinie i Kolonii.

W Berlinie marsz rozpoczął się w tym roku po raz pierwszy na placu przed dworcem głównym, a nie jak zwykle przy Bramie Brandenburskiej. Wśród uczestników byli biskup Regensburga Rudolf Voderholzer, biskup pomocniczy Berlina Matthias Heinrich, a także liczni księża, siostry zakonne i inni przedstawiciele Kościoła. Według danych organizatorów przez stolicę przeszło około 4000 osób. W Kolonii w pokojowej demonstracji wzięło udział około 3000 osób. W tym samym czasie w Zurychu odbył się pierwszy "Marsz dla Życia” w Szwajcarii.

Na plakatach widniały między innymi hasła: "Aborcja jest zła”, "Bez dzieci nie ma przyszłości”, "Godność ludzka nie zna wieku" i "Integracja zaczyna się przed narodzinami".

