Rozłam w ekipie Trumpa? Odchodzi jeden z jego najbliższych współpracowników

Według portalu Axios to najbardziej głośna rezygnacja w otoczeniu Trumpa od czasu objęcia przez niego urzędu prezydenta w styczniu br.

Budowich jest uważany za jednego z najbliższych współpracowników Trumpa i twórcę jego strategii komunikacyjnej. To on pomógł stworzyć i rozpowszechnić kluczowe hasła Trumpa, które podbiły media i elektorat. Jego styl – prosty, emocjonalny i często prowokacyjny – idealnie wpisywał się w retorykę samego prezydenta.

Jako jeden z głównych doradców Trumpa ds. komunikacji, Budowich dbał o stabilne relacje z mediami, koordynował kampanie informacyjne i pomagał budować wizerunek prezydenta jako "lidera, który przywraca Ameryce wielkość".

Trump traci współpracownika. Taylor Budowich odchodzi z Białego Domu

Według nieoficjalnych doniesień, Budowich opuszcza Biały Dom, by objąć nowe stanowisko w sektorze prywatnym. Szczegóły tej decyzji nie zostały jeszcze ujawnione.

Jego rezygnacja została odebrana z zaskoczeniem, ponieważ dotychczas druga kadencja Trumpa charakteryzuje się względną stabilnością kadrową, w przeciwieństwie do pierwszej, gdy zmiany na najwyższych szczeblach władzy zdarzały się niezwykle często.

Po zakończeniu pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa w 2021 roku, Budowich pełnił funkcję jego rzecznika, a później stał na czele powiązanego z Trumpem komitetu działań politycznych MAGA Inc. Następnie współtworzył zwycięską kampanię wyborczą Trumpa w 2024 roku.

