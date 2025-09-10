Wysłannik Trumpa leciał do Polski. Zawrócił z powodu rosyjskich dronów

Jak poinformowała telewizja CNN, samolot z doradcą musiał zawrócić ze względów bezpieczeństwa. "Generał Kellogg leciał do Polski w chwili, gdy doszło do rosyjskiego ataku dronami. Z uwagi na sytuację lot został przerwany" – przekazał cytowany przez CNN urzędnik Białego Domu.

Najpierw wizyta w Warszawie, potem w Kijowie

Według informacji amerykańskich mediów, Kellogg planował w Warszawie spotkania z przedstawicielami polskiego rządu, a następnie wyjazd do Kijowa. Pomimo incydentu generał nie rezygnuje z planów. "Jeszcze w tym tygodniu zamierza udać się do Polski, a później kontynuować podróż na Ukrainę" – podała CNN.

Jeszcze kilka dni temu Kellogg nie krył oburzenia rosyjskimi działaniami. Komentując ostatni brutalny atak Moskwy na Kijów, w którym ucierpiał budynek rządowy, stwierdził: „Ostatni rosyjski atak na Kijów to eskalacja, a nie sygnał, że Moskwa szuka dyplomatycznego zakończenia wojny”.

Do zawrócenia maszyny z Kellogiem na pokładzie doszło, gdy Rosja przeprowadziła zmasowaną ofensywę powietrzną na Ukrainę. Polskie służby poinformowały, że między 23:30 a 6:30 odnotowano aż 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, z czego część dronów nadleciała z terytorium Białorusi.

Prezydent Nawrocki rozmawiał z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę wieczorem, że rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o "wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy". Jak podkreślił, "rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą".

W tle rozmowy pozostaje jasne stanowisko sojuszników – ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zapewnił wcześniej: "Jesteśmy z naszymi sojusznikami w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO".

