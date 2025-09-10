Zełenski: Zaproponowałem Polsce naszą pomoc

Ukraiński przywódca rozmawiał z szefem polskiego rządu w środę popołudniu na temat okoliczności i konsekwencji rosyjskiego ataku.

"W wielu miastach i wioskach znaleziono szczątki rosyjskich dronów, w tym irańskich «szahidów». Nasze wojsko od wczoraj wieczorem przekazuje nam wszystkie posiadane informacje i kontynuujemy tę współpracę” – napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że istnieje kilka przyczyn naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczył również, że Ukraina i jej partnerzy muszą pracować nad wspólnym systemem obrony powietrznej i stworzyć skuteczną tarczę powietrzną nad Europą.

"Ukraina od dawna to proponuje, istnieją konkretne rozwiązania. Musimy wspólnie stawić czoła wszystkim obecnym wyzwaniom i być przygotowani na potencjalne zagrożenia dla wszystkich Europejczyków w przyszłości. Musimy również wspólnie znacząco zwiększyć finansowanie produkcji dronów przechwytujących. Już udowodniły swoją skuteczność” – dodał Zełenski.

Prezydent zaznaczył również, że zaoferował Polsce pomoc ze strony Ukrainy – w postaci szkoleń i doświadczenia w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów.

"Uzgodniliśmy z Donaldem Tuskiem odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi państwami członkowskimi NATO” – zauważył Zełenski.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem

Zakończyła się rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Jest pierwszy komunikat ze strony polskiej głowy państwa.

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" – czytamy na X głowy państwa.

