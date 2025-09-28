Wojciech Cejrowski korespondencja z USA || Donald Trump był w Wielkiej Brytanii przyjmowany z nadzwyczajną pompą.
W wielu punktach tej oficjalnej wizyty przekroczono protokół, a rodzina królewska robiła rzeczy ponad miarę – wykraczające daleko poza standard przewidziany dla takich wizyt. Nigdy w historii Wielkiej Brytanii król nie wystawił na powitanie głowy innego państwa tyle wojska w galowych mundurach pełniącego wartę honorową na trasie przejazdu, a potem było jeszcze zaproszenie do wnętrza królewskiej karocy i wspólny objazd terenów wokół zamku Windsor. Trumpa z małżonką przyjmowano jak… króla.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
