Izrael upokorzony. Małe państwo podjęło decyzję

Reprezentant MSZ San Marino zabrał głos podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak przekazał, jego kraj oficjalnie uznaje Palestynę jako niepodległe państwo. Luca Beccari zaznaczył jednocześnie, że "San Marino chce wysłać silny sygnał polityczny", dołączając do państw, które już zdążyły uznać Palestynę i "przeszły od słów do czynów".

– San Marino oficjalnie uznaje Palestynę jako suwerenne i niepodległe państwo w bezpiecznych, uznanych przez społeczność międzynarodową granicach, zgodnie z rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych – powiedział Beccari podczas swojego przemówienia.

Dyplomata podkreślił, że "uznanie Palestyny jest konieczne do potwierdzenia, że pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości i równości".

Benjamin Netanjahu wygwizdany na forum ONZ

W piątek Benjamin Netanjahu został wygwizdany na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Dziesiątki dyplomatów opuściło salę na rzecz protestu.

Podczas swojego wystąpienia na forum ONZ Benjamin Netanjahu przemawiał niemal do pustej sali. Z kolei ci dyplomaci, którzy postanowili pozostać na miejscach, reagowali gwizdami, krzykami i buczeniem na słowa premiera Izraela.

Polityk skupił się głównie na obronie działań Izraela w Strefie Gazy. Eksperci wskazują, że działania Izraela doprowadziły do dramatycznego kryzysu humanitarnego i narastającego głodu wśród Palestyńczyków.

Na początku swojego przemówienia premier Izraela zwrócił się bezpośrednio do zakładników przetrzymywanych przez Hamas, zapewniając, że państwo izraelskie o nich pamięta i doprowadzi do ich uwolnienia. Wiadomość ta miała być transmitowana także przez głośniki ustawione przez izraelską armię w Strefie Gazy. Szef izraelskiego rządu ostro skrytykował również decyzje kilku państw Zachodu o uznaniu państwowości Palestyny. Określił je mianem "haniebnych", argumentując, że wysyłają one na świecie niebezpieczny sygnał, iż "mordowanie Żydów popłaca".

