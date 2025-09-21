Kolejne kraje uznały państwo palestyńskie. "Decyzja rozzłości Izrael"

Premier Kanady Mark Carney ogłosił w niedzielę, że jego kraj uznaje państwo Palestyna. "Kanada uznaje państwo palestyńskie i oferuje nam partnerstwo w budowaniu obietnicy pokojowej przyszłości zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael" – przekazał w oświadczeniu.

Podkreślił, że "uznanie państwa palestyńskiego, na czele którego stoi autonomia palestyńska, daje siłę tym, którzy dążą do pokojowego współistnienia i upadku Hamasu. W żaden sposób nie legitymizuje to terroryzmu ani nie stanowi za niego nagrody" – dodał.

Mark Carney zauważył, że autonomia palestyńska przekazała Kanadzie "bezpośrednie zobowiązania" dotyczące reformy swojego systemu rządów, przeprowadzenia w 2026 roku wyborów powszechnych, w których Hamas "nie będzie mógł wziąć udziału" oraz zdemilitaryzowania państwa palestyńskiego.

Również Wielka Brytania ogłosiła w niedzielę, że uznaje państwo palestyńskie po tym, jak Izrael nie spełnił warunków, w tym zawieszenia broni, w trwającej blisko dwa lata wojnie w Strefie Gazy.

"Dziś, aby ożywić nadzieję na pokój dla Palestyńczyków i Izraelczyków oraz na rozwiązanie dwupaństwowe, Wielka Brytania formalnie uznaje państwo palestyńskie" – powiedział premier Keir Starmer.

Palestyna zadowolona z decyzji

Minister spraw zagranicznych Palestyny VarsenAghabekian Shahin powiedział, że kraje, które w tym tygodniu uznały państwo palestyńskie, podejmują nieodwracalny krok, który utrwala rozwiązanie dwupaństwowe i przybliża niepodległość i suwerenność Palestyny.

Państwo palestyńskie uznaje już ponad 140 państw. Reuters ocenia, że decyzja Kandy, Australii i Wielkiej Brytanii "rozzłości Izrael".

Netanjahu grozi reakcją Izarela

Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela i stanowi "absurdalną nagrodę za terror" Hamasu. Zapowiedział, że w najbliższych dniach Izrael zareaguje na uznawanie Palestyny przez kolejne państwa świata.

