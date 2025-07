Wielka Brytania stawia Izraelowi warunki. W grze uznanie państwowości Palestyny

Decyzja ma być elementem szerszej strategii dyplomatycznej związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie i konfliktem izraelsko-palestyńskim.

Wielka Brytania stawia twarde warunki

– Jeśli rząd Izraela nie podejmie konkretnych kroków w celu zakończenia tragicznej sytuacji w Strefie Gazy, nie osiągnie zawieszenia broni, nie da jasno do zrozumienia, że nie będzie aneksji Zachodniego Brzegu i nie zaangażuje się w długoterminowy proces pokojowy prowadzący do rozwiązania dwupaństwowego, wówczas Wielka Brytania uzna państwowość Palestyny – powiedział Starmer, cytowany przez BBC.

Premier podkreślił, że jego kraj popiera rozwiązanie oparte na istnieniu dwóch państw – Izraela i Palestyny – jako jedyną realną drogę do trwałego pokoju w regionie. W jego ocenie dalszy brak działań ze strony Izraela może skłonić Londyn do jednostronnego uznania państwowości Palestyny na forum międzynarodowym. Starmer jednocześnie zaznaczył, że Wielka Brytania nie widzi "żadnej równoważności między Izraelem a Hamasem", który musi natychmiast uwolnić wszystkich zakładników, zawrzeć porozumienie o zawieszeniu broni, zaakceptować, że nie będzie odgrywać żadnej roli w przyszłym rządzie Strefy Gazy oraz całkowicie się rozbroić.

Francja w podobnym tonie

24 lipca podobne stanowisko przedstawił prezydent Francji Emmanuel Macron, który zapowiedział, że podczas wrześniowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ Francja oficjalnie uzna Państwo Palestyńskie. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu podkreślił konieczność zakończenia wojny w Strefie Gazy, uwolnienia zakładników, dostarczenia pomocy humanitarnej oraz demilitaryzacji Hamasu.

Macron wezwał do budowy suwerennej Palestyny, która uzna Izrael i przyczyni się do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, zaznaczając, że "nie ma alternatywy" dla tego rozwiązania. "Wreszcie, musimy zbudować Państwo Palestyńskie, zapewnić jego przetrwanie i zagwarantować, że akceptując demilitaryzację i w pełni uznając Izrael, przyczyni się ono do bezpieczeństwa wszystkich na Bliskim Wschodzie", napisał prezydent Francji.

Czytaj też:

Kard. Parolin: Państwo palestyńskie jest rozwiązaniemCzytaj też:

Szokujące doniesienia z Gazy. "Z głodu umierają kierowcy karetek"