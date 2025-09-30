Arnold Schwarzenegger apeluje do katolików. Nietypowe słowa gwiazdora

"1,4 mld katolików, 400 tys. kapłanów: wyobraźcie sobie, jaką siłę mogliby stanowić w 200 tys. parafii, gdyby każda z tych osób stała się krzyżowcem na rzecz środowiska!" – powiedział na konferencji prasowej w Watykanie.

Zaprezentowano na niej międzynarodową konferencję „Raising Hope for Climate Justice” (Wzbudzić nadzieję na sprawiedliwość klimatyczną). Organizuje ją Ruch Laudato Sì z okazji dziesiątej rocznicy publikacji encykliki papieża Franciszka „Laudato si’”. Spotkanie odbędzie się w dniach 1-3 października w ośrodku Mariapoli w Castel Gandolfo.

Konferencja dot. klimatu

W otwarciu konferencji weźmie udział papież Leon XIV. Wydarzenie zgromadzi ponad 400 przedstawicieli religii, ekspertów ds. klimatu, reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego i różnych instytucji z całego świata.

Program pierwszego dnia spotkania obejmuje – po powitaniu uczestników i modlitwie – przemówienia: Mariny Silvy, minister środowiska Brazylii i Arnolda Schwarzeneggera, byłego gubernatora Kalifornii i przewodniczącego Schwarzenegger Climate Initiative (Inicjatywy Klimatycznej Schwarzeneggera), po których głos zabierze Leon XIV. Po „symbolicznym i duchowym momencie wspólnego zaangażowania” papież osobno spotka się z reprezentatywną grupą uczestników konferencji. Kolejne dwa dni poświęcone będą pracom sesji roboczych, debatom okrągłego stołu i modlitwie.

Schwarzenegger w obronie środowiska

Aktor od dawana udziela się w temacie ochrony środowiska. Kilka lat temu skrytykował mi.n. uzależnienie Europejczyków od rosyjskiej energii. – W związku z wojną na Ukrainie, Europejczycy stali się bardzo narażeni na wszelkie zagrożenia poprzez fakt, że uzależnili się od Rosji w kwestii energii – powiedział polityk.

Jego zdaniem Europa popełniła błąd, rezygnując w latach 70. i 80. ubiegłego wieku z energii jądrowej. – To prawda, że wypadki mogą się zdarzyć w przypadku energii atomowej, ale liczba osób zabitych w wypadkach (...) jest znikoma w porównaniu z tymi, którzy giną z powodu zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatycznych – ocenił Schwarzenegger.

