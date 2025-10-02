"Odpowiedź była dość brutalna". Tusk o rozmowach w UE

Szczyt w Kopenhadze trwa od środy. W czwartek w centrum konferencyjnym na wyspie Amager dojdzie do spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC), która zrzesza 45 państw.

Wiele uwagi zostanie poświęcone obronie przed rosyjskimi prowokacjami, w tym dronami naruszających przestrzeń powietrzną państw Unii Europejskiej.

Premier: Jesteśmy realistami

– To nie są przyjemne tematy, jak się domyślacie, ale mam jako polski premier satysfakcję, że ten polski punkt widzenia na temat znaczenia obrony wschodniej flanki [NATO – przyp. red.] stał się już powszechnym punktem widzenia. Już nikt nie kwestionuje tego, że wschodnia granica, z Rosją i Białorusią, jest granicą całej Europy, całego NATO i że wszyscy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, także finansową, organizacyjną, za ochronę naszej wschodniej granicy – powiedział premier Donald Tusk podczas briefingu prasowym w Kopenhadze.

– Oczywiście jesteśmy realistami i uprzedzałem naszych partnerów, że nie mamy jakichś oczekiwań, że powstanie na przykład ściana dronowa, mur dronowy na naszej granicy, który w 100 proc. wyeliminuje jakiekolwiek zagrożenia. Pojawiły się głosy, np. Kanclerz Merz mówił, że on uważa, że ta idea, dron-wall, nie gwarantuje nam 100 proc. skuteczności – zaznaczył szef rządu.

Premier podkreślił, że jego odpowiedź w tej sprawie była "bardzo szczera i dość brutalna w swojej szczerości". – Jeśli ktoś będzie szukał 100 proc. metod, gwarancji bezpieczeństwa, to niczego nie znajdzie. My musimy jako NATO, Europa szukać metod maksymalnie zwiększających nasze bezpieczeństwo – dodał.

Tusk krytykuje Orbana. "Wiadomo, po czyjej stronie"

Gorzkie słowa padły pod adresem premiera Węgier Viktora Orbana.

– To, że jesteśmy wobec siebie krytyczni, jeśli chodzi o relacje z Rosją, to wiadomo od lat. Pytanie o Victora Orbana i o wojnę, ponieważ Victor Orban uważa że nie ma wojny, ja uważam że jest wojna, pytanie prawdziwe to nie jest to, czy jest wojna czy nie, pytanie prawdziwe jest – kto w tej wojnie jest po czyjej stronie, bo wojna to coś czarno-białego – powiedział Donald Tusk.

– Jak jest wojna, tak jak jest wojna między Rosją a Ukrainą, to pytanie to brzmi – po czyjej jesteś stronie i wiadomo, po czyjej stronie jest Polska, wiadomo po czyjej stronie jest NATO, Europa i chyba wiadomo, po czyjej stronie jest Victor Orban niestety – dodał szef rządu.

