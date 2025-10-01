Niepokojący incydent w Niemczech. Wiadomo, co obserwowały drony

"Der Spiegel", który publikuje nieoficjalne informacje w sprawie dronów na północy Niemiec, napisał, że okoliczności ich przelotu "są bardziej niepokojące niż sądzono dotychczas".

"Władze podejrzewają, że bezzałogowe statki powietrzne przeleciały nad ważnymi obiektami infrastruktury krytycznej, aby je zmierzyć – w tym nad elektrownią, kliniką uniwersytecką w Kilonii, a nawet siedzibą rządu krajowego" – czytamy.

Portal internetowy niemieckiego tygodnika, powołuje się na "wewnętrzną notatkę", z której wynikać ma, że w miniony czwartek tuż po godz. 21:00 nad terenem zakładów stoczniowych koncernu Thyssenkrupp przeleciały najpierw dwa małe drony. "Niedługo potem nad kliniką uniwersytecką zaobserwowano ‚grupę dronów z dronem macierzystym'. Krótko po godz. 22:00 podobna formacja pojawiła się nad elektrownią przybrzeżną i kanałem między Morzem Północnym i Bałtyckim" – czytamy.

Następnie nad Zatoką Kilońską zaobserwowano duży dron stacjonarny i kilka małych obiektów latających. Przeleciały one również nad budynkiem parlamentu w Kilonii. Drony miały też obserwować rafinerię Heide, która dostarcza m.in. kerozynę na lotnisko w Hamburgu.

"Der Spiegel" informuje ponadto, że w ubiegły czwartek podejrzane drony zaobserwowano również nad bazą wojskową Bundeswehry w Sanitz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Dzień później doszło do podobnego incydentu nad dowództwem marynarki wojennej w Rostocku. Z kolei w poniedziałek policja federalna ponownie zauważyła kilka podejrzanych dronów w okolicy portu morskiego w Rostocku. "Według notatki służbowej poruszały się one ‚w sposób skoordynowany i spójny'. Były to duże kwadrokoptery o wadze ponad 2,5 kg. Nie udało się zidentyfikować ich pilotów" – napisał niemiecki tygodnik.

