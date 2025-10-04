Ten proces śledziła cała Ameryka. Diddy w końcu skazany

W ubiegłym roku słynny raper – Diddy, a właściwie Sean John Combs, został zatrzymany przez FBI i trafił do więzienia. Za szereg przestępstw, o które był oskarżany, początkowo groziło mu dożywocie. Raper stanął przed sądem w Nowym Jorku w sprawie rzekomej działalności przestępczej związanej z handlem ludźmi, a także nadużyć seksualnych.

Diddy skazany. Trafi do więzienia

Przeciwko muzykowi wystosowano 14-stronicowy akt oskarżenia. Diddy miał m.in. stworzyć rozbudowaną grupę przestępczą, "której członkowie i wspólnicy zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, porwaniami, podpaleniami i przekupstwem". Prawnik rapera, Marc Agnifilio, próbował wraz z innymi obrońcami, doprowadzić do ugody, w ramach której słynny muzyk mógłby opuścić więzienie po wpłacie kaucji w wysokości 50 milionów dolarów. Ich wniosek został jednak odrzucony przez sąd.

We wrześniu został oczyszczony z zarzutów dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu ludźmi. Ława przysięgłych podtrzymała zarzuty dot. organizacji transportu osób w celu prostytucji, za co groziło mu nawet 20 lat pozbawienia wolności.

W piątek sędzia Arun Subramanian skazał Diddy'ego na 50 miesięcy więzienia za dwa zarzuty transportu osób w celu prostytucji. Ponadto na na rapera nałożono grzywnę w wysokości 500 tys. dolarów.

Ujawniono szokujące nagranie

Podczas jednej z rozpraw w sądzie, przeciwko raperowi zeznawała jego była partnerka – Cassie Ventura. Nieco ponad rok temu w sieci pojawiło się nagranie z 2016 roku, na którym Diddy bije ją w hotelowym korytarzu. We wtorek w sądzie pokazano dłuższą, nieedytowaną wersję brutalnego materiału wideo. Film z kamer hotelowych wyciekł już do internetu.

Na nagraniu z hotelowego monitoringu widzimy, jak Diddy, przepasany ręcznikiem, uderza, popycha i kopie Cassie, gdy ta leży bez ruchu na podłodze. Następnie ciągnie ją za ubranie po ziemi w stronę pokoju.

Świadek w sprawie, Israel Florez, były dyrektor ds. bezpieczeństwa hotelu, zeznał pod przysięgą, że Combs zaoferował mu pieniądze w zamian za zatuszowanie incydentu, jednak nie przystał na tę propozycję.

