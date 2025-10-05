Szokujące doniesienia ws. Grety Thunberg. Izraelscy żołnierze bili ją i upokarzali

Premier Netanjahu wyraził osobistą zgodę na przeprowadzenie operacji militarnych przeciwko dwóm jednostkom płynącym w stronę Strefy Gazy w ramach flotylli humanitarnej. Wśród uczestników rejsu znajdowała się szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

"Guardian" dotarł do korespondencji między szwedzkim MSZ a rodziną Thunberg, z której wynika, że młoda aktywistka skarży się na złe traktowanie przez izraelskie państwo. Thunberg mówi o celi pełnej pluskiew, ograniczeniu dostępu do wody i jedzenia.

Z relacji świadków – pozostałych zatrzymanych osób – wynika, że izraelscy żołnierze maltretowali i poniżali aktywistkę. Thunberg miała być ciągnięta za włosy i bita. Wojskowi zmuszali dziewczynę m.in. do całowania izraelskiej flagi. Robili też jej zdjęcia oraz kazali pozować z różnymi flagami.

Organizacja pozarządowa Adalah, która zajmuje się prawami człowieka, alarmuje, że zatrzymani mają ograniczony dostęp do wody, leków czy środków sanitarnych. Odmówiono im również prawników, co "stanowiło jawne naruszenie prawa do rzetelnego procesu i bezstronnego śledztwa".

Przełomowy raport. ONZ oskarża Izrael o ludobójstwo

W połowie września opublikowano raport przygotowany przez komisję powołaną przez Radę Praw Człowieka ONZ. Zawarte w nim ustalenia wskazują, że działania Izraela w Strefie Gazy spełniają cztery z pięciu przesłanek wymienionych w Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. To pierwszy tak szczegółowy i formalny raport, który jednoznacznie stawia Izraelowi zarzut ludobójstwa. Jako że raport nie jest opinią, lecz zbiorem faktów, może pociągać za sobą skutki polityczne i prawne.

W raporcie liczącym 72 strony wymieniono m.in. zabijanie Palestyńczyków, wyrządzanie im "poważnych obrażeń fizycznych i psychicznych", "umyślne stwarzanie grupie warunków życia mających na celu spowodowanie jej całkowitego lub częściowego zniszczenia" oraz "stosowanie środków mających na celu uniemożliwienie urodzeń w obrębie grupy".

Czytaj też:

Polka zatrzymana przez izraelskie służby podjęła strajk głodowyCzytaj też:

Izrael zaatakował statki z pomocą humanitarną. Media: To rozkaz Netanjahu