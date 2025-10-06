Przyznano Nobla z medycyny. Znamy zwycięzców

Nagrodę Nobla 2025 w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymali Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi "za odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej". Brunkow i Ramsdell to Amerykanie, a Sakahuchi pochodzi z Japonii.

Nagrodzeni odkryli, że układ odpornościowy organizmu musi być regulowany albo może zaatakować nasze własne organy. "Brunkow, Ramsdell i Sakaguchi zostali nagrodzeni za przełomowe odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji odpornościowej, która zapobiega uszkodzeniu organizmu układu odpornościowego. Zidentyfikowali aspekty stojące na straży. układu odpornościowego, regulacyjne komórki T, które zapobiegają atakowaniu komórek odpornościowych na nasz własny organizm. Odkrycie to wpłynęło na rozwój leczenia raka i chorób autoimmunologicznych. Może również doprowadzić do udanych transplantacji" – podano. Nazwiska laureatów ogłosił panel w Instytucie Karolinska w Sztokholmie.

Trwa tydzień noblowski

Nobel w dziedzinie medycyny i fizjologii przyznawany jest zazwyczaj w pierwszy poniedziałek października. W ubiegłym roku laureatami zostali Victor Ambros i Gary Ruvkun za odkrycie mikroRNA – nowej klasy maleńkich cząsteczek RNA, które odgrywają kluczową rolę w regulacji genów.

Tydzień Noblowski potrwa do 13 października. Oprócz nagrody w dziedzinie medycyny, zostaną nagrodzeni specjaliści od fizyki, chemii, literatury i ekonomii. W piątek zostanie przyznana Pokojowa Nagroda Nobla. Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku zgodnie z wolą fundatora nagrody Alfreda Nobla.

Wskazani przez jury, mogą liczyć nie tylko na prestiż, ale też konkretny zastrzyk finansowy. Nagroda Nobla to w praktyce złoty medal, kaligrafowany dyplom oraz 11 mln koron szwedzkich, czyli ok. 1 mln euro.

We wtorek 7 października o godz. 11:45 zaplanowano ogłoszenie laureata Nagrody Nobla z fizyki.

