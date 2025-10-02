Wielomiliardowa luka w NFZ. Zagrożone "bezpieczeństwo zdrowotne Polaków"

Z prognoz wynika, że w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2025 roku zabraknie 14 mld zł, a w roku przyszłym aż 23 mld zł. – Bez dotacji budżetowej nie jesteśmy w stanie takich środków w ramach NFZ wygospodarować – powiedziała dziennikarzom minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Początkowo planowana dotacja budżetowa dla NFZ na ten rok wynosiła 18,3 mld zł. Została zwiększona o około 9 mld zł, jednak po uwzględnieniu innych funduszy plan finansowy NFZ zwiększył się o 13 mld z. Szefowa MZ zaznacza, że jeśli będzie realizowana tzw. ustawa podwyżkowa i będą realizowane świadczenia na dotychczasowym poziomie, to wiadomo, że pieniędzy zabraknie.

Apel do Tuska

"Na zapłacenie rachunków NFZ brakuje 14 miliardów złotych. Pod apelem w tej sprawie podpisał się już nawet przedstawiciel Rafała Trzaskowskiego. Odsyłani bez leczenia pacjenci wiedzą o tym od miesięcy. Panie premierze Donaldzie Tusku – ma pan zadanie do wykonania" – napisał na portalu X Janusz Cieszyński z PiS, były wiceminister zdrowia.

Do szefa rządu został w czwartek skierowany apel dotyczący finansowania ochrony zdrowia. Podpisani zwracają się do premiera "o wsparcie i bezpośredni nadzór nad procesami, które będą skutkować zabezpieczeniem w budżecie państwa środków finansowych gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne Polaków"

Apel wystosowali przedstawiciele szpitali, samorządów zawodowych i menedżerowie opieki zdrowotnej. "My, niżej podpisani, interesariusze polskiego systemu ochrony zdrowia, zwracamy się z apelem do Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, o wsparcie i bezpośredni nadzór nad procesami, które będą skutkować zabezpieczeniem w budżecie państwa środków finansowych gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne Polaków" – brzmi treść dokumentu. Zaznaczono, że "informacja organizatorów systemu opieki zdrowotnej o brakujących 14 miliardach złotych tylko w roku bieżącym napawa nas wielkim niepokojem". Sygnatariusze alarmują, że "brak tych środków skutkować będzie ograniczeniem dostępności świadczeń dla pacjentów, zamykaniem oddziałów szpitalnych i zapaścią całego systemu".

