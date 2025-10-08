"Ani korony". Babisz zabrał głos w sprawie uzbrojenia dla Ukrainy

Były premier Czech podkreślił podczas konfederacji prasowej, że jeśli ANO znajdzie się w rządzie i czeskie firmy zbrojeniowe będą chciały eksportować broń na Ukrainę, nie będzie z tym problemu.

– Ale bezpośrednio z budżetu nie damy Ukrainie na uzbrojenie ani korony. Nie mamy pieniędzy nawet dla Republiki Czeskiej. Pomagaliśmy Ukrainie bezpośrednio, a teraz będzie się pomagać przez Unię Europejską – dodał.

Andrej Babisz mówił także m.in. o czeskiej inicjatywie amunicyjnej, której likwidację postulował w kampanii wyborczej. Stwierdził, że była dobra, ale powinna być bardziej przejrzysta i realizowana przez państwa członkowskie NATO.

ANO prowadzi rozmowy koalicyjne

Ruch ANO Andreja Babisza wygrał sobotnie wybory w Czachach, jednak nie ma tylu posłów, aby utworzyć większościowy rząd. Były premier Czech w kampanii wyborczej wykluczył porozumienie i współpracę z partiami dotychczasowej koalicji. Od razu po wyborach do Izby Poselskiej rozpoczęły się rozmowy o nowym rządzie Czech. Do domu Andreja Babisza najpierw przyjechali przedstawiciele prawicowego ugrupowania Zmotoryzowani, zaś później skrajnie prawicowej SPD.

Opozycyjny ruch ANO Andreja Babisza, uzyskał 34, 66 proc. głosów. Centroprawicowa koalicja SPOLU kierowana przez premiera Petra Fialę – 23,28 proc. głosów.

