Większość Czechów popiera koalicję Babisza z partią antyukraińską. Kto w nowym rządzie?

Według sondaż agencji NMS przeprowadzonego dla portalu Novinky, koalicję ANO ze skrajnie prawicową partią Wolności i Demokracji Bezpośredniej (SPD), a także eurosceptycznym ugrupowaniem Kierowcy dla Siebie (Motoriste sobe), popiera 52 proc. ankietowanych Czechów.

Nieco mniejsze, bo 50-proc. poparcie respondenci wyrazili dla rządu mniejszościowego ANO przy wsparciu Kierowców i SPD lub rządu ANO i Kierowców przy wsparciu SPD.

Żadna z potencjalnych konfiguracji koalicyjnych, w tym obecny blok rządowy Spolu lub partia ODS premiera Petra Fiali, nie ma porównywalnego poparcia: koalicję ANO i ODS akceptuje tylko 17 proc. ankietowanych, podczas gdy koalicję ANO ze Spolu 19 proc.

Po wyborach w Czechach. Kto koalicjantem partii Babisza?

W wyborach do Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, które odbyły się w dniach 3-4 października, najlepszy wynik osiągnęła opozycyjna formacja ANO byłego premiera Andreja Babisza, która uzyskała 34,5 proc. głosów i będzie dysponowała 80 mandatami w 200-osobowej izbie niższej parlamentu.

Według Ośrodka Studiów Wschodnich, najbardziej prawdopodobny scenariusz powyborczy zakłada rząd z kluczową rolą ANO i z udziałem Kierowców. Większość będą im zapewniali – w zamian za koncesje – posłowie SPD.

"Preferowanym scenariuszem dla ANO jest rząd mniejszościowy kierowany przez Babisza, któremu większość przy kluczowych głosowaniach zapewnialiby deputowani SPD i Kierowców. (...) Scenariusz aliansu ANO, SPD i Kierowców oznaczałby większą pasywność Pragi w kwestii wsparcia Ukrainy, ale też ostrzejszy sprzeciw w Brukseli w tematach polityki klimatycznej czy migracyjnej" – czytamy w raporcie OSW.

Wcześniej prezydent Czech Petr Pavel jasno dał do zrozumienia, że nie popiera wejścia do rządu SPD, znanej z eurosceptycznej i antynatowskiej retoryki, a także wezwań do zaprzestania pomocy dla Ukrainy.

