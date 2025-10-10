Zaskakujący gest noblistki. Trump się ucieszy

W piątek wenezuelska polityk opozycji, Maria Corina Machado, została ogłoszona laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Została doceniona "za niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i walkę o sprawiedliwą i pokojową transformację od dyktatury do demokracji". Machado walczyła o wolne i uczciwe wybory w Wenezueli przez ponad 20 lat.

W odpowiedzi Biały Dom oskarżył Komitet Noblowski o "stawianie polityki ponad pokojem" i oświadczył, że prezydent USA "będzie nadal negocjował porozumienia pokojowe, kładł kres wojnom i ratował ludzkie życie".

"To uznanie zmagań wszystkich Wenezuelczyków jest impulsem do realizacji naszego zadania: zdobycia wolności. Stoimy u progu zwycięstwa i dziś, bardziej niż kiedykolwiek, liczymy na prezydenta Trumpa, naród Stanów Zjednoczonych, narody Ameryki Łacińskiej oraz demokratyczne państwa świata jako naszych głównych sojuszników w dążeniu do wolności i demokracji"

– napisała 58-latka w serwisie X. Następnie ogłosiła: "Nagrodę tę dedykuję cierpiącemu narodowi Wenezueli i prezydentowi Trumpowi za jego zdecydowane wsparcie naszej sprawy!".

Trump jeszcze nie teraz

Donald Trump nigdy nie ukrywał, że liczy na Pokojowego Nobla. Jak podkreślał, w trakcie swojej krótkiej prezydentury zapobiegł już siedmiu wojnom – z wyjątkiem tej na Ukrainie, którą w czasie kampanii wyborczej obiecał zakończyć "w ciągu 24 godzin".

W tym roku do Pokojowej Nagrody Nobla nominowano łącznie 338 kandydatów, w tym 244 osoby i 94 organizacje. Nagrodę przyznaje pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski, wybierany przez parlament Norwegii.

Trump nie dostał Pokojowej Nagrody Nobla. Putin reaguje

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Pokojowa Nagroda Nobla nie ma już takiego znaczenia, jak kiedyś. – Zdarzały się przypadki, gdy Komitet Noblowski przyznawał nagrodę tym, którzy nic nie zrobili dla pokoju. To podkopało wiarygodność nagrody. W rezultacie jej wiarygodność została znacząco utracona – stwierdził rosyjski prezydent, nie precyzując, kogo miał na myśli.

Jak tłumaczył, to nie do niego należy ocena, czy obecny prezydent USA zasługuje na Nagrodę Nobla. – Nie wiem, ale on naprawdę robi wiele, aby rozwiązać złożone konflikty, które trwają latami, a nawet dekadami – ocenił Putin. Dodał również, że Trump "szczerze dąży do pokoju" na Ukrainie.

Czytaj też:

Nobel nie dla Trumpa. Biały Dom ostro komentuje