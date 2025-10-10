Znamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla

Laureatką tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla została wenezuelska opozycjonistka i działaczka na rzecz demokracji. Uhonorowano ją za "niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego oraz za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Zgodnie z tradycją, laureata Pokojowej Nagrody Nobla ogłoszono w Oslo, podczas gdy pozostałe wyróżnienia prezentowane są w Sztokholmie.