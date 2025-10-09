Węgierski noblista odrzuca gest Orbana. "Pozostanę wolnym pisarzem"

Na oficjalnym profilu Nagrody Nobla opublikowano artystyczny portret pisarza i scenarzysty, urodzonego w miejscowości Gyula na południu Węgier. Do jego najważniejszych dzieł należą "Szatańskie tango", "Melancholia sprzeciwu" oraz "Wojna i wojna" – wszystkie przetłumaczone na język polski.
"Dziękuję premierowi Węgier. (...) Pozostanę wolnym pisarzem"
W czwartek wieczorem laureat odniósł się do gratulacji, które złożył mu premier Viktor Orbán. "Dziękuję premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi za gratulacje. Nadal będę jednak przeciwny jego politycznym działaniom i ideom. Pozostanę wolnym pisarzem" – napisał na platformie X.
Krasznahorkai od lat krytykuje węgierskie władze, mówiąc, że "demokracja w kraju jest bardzo krucha", a Węgry przypominają "szpital psychiatryczny, z którego odeszli lekarze". Otwarcie sprzeciwiał się również neutralnej postawie rządu wobec wojny w Ukrainie, pytając: "Jak kraj może pozostać neutralny, gdy Rosjanie najeżdżają sąsiednie państwo?".
Przez jakiś czas mieszkał w Berlinie
László Krasznahorkai, 71-letni autor, studiował prawo w Budapeszcie i Segedynie, a w latach 80. wyemigrował z rządzonych wówczas przez komunistów Węgier do Berlina Zachodniego. Literacki Nobel to nie pierwsze wyróżnienie w jego dorobku – wcześniej zdobył m.in. Nagrodę Bookera, Nagrodę Kossutha oraz America Award. Jego twórczość wielokrotnie ekranizował reżyser Béla Tarr, bliski przyjaciel pisarza.
Ceremonia wręczenia nagródodbędzie się 10 grudnia w Sztokholmie, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Tego dnia Krasznahorkai wygłosi również tradycyjną przemowę noblowską. Od 1901 roku Literacką Nagrodę Nobla otrzymało 121 osób, w tym pięcioro Polaków – Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk.
