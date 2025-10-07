Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki

Komitet Noblowski ogłosił we wtorek, że Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali pracujący na amerykańskich uczelniach naukowcy John Clarke, Michel H. Devore i John M. Martinis "za odkrycia makroskopowego tunelowania mechaniki kwantowej i kwantowania energii w obwodzie elektrycznym”. Zwycięzcy podzielą się po równo nagrodą w wysokości 11 mln koron szwedzkich.

Laureaci tegorocznego Nobla przeprowadzali eksperyment z wykorzystaniem nadprzewodzącego obwodu elektrycznego. Rozmiar mikroukładu, na którym znajdował się ten obwód, wynosił około centymetra.

"Wcześniej tunelowanie i kwantyzacja energii były badane w układach zawierających zaledwie kilka cząstek; w tym przypadku zjawiska te wystąpiły w układzie kwantowym z miliardami par Coopera wypełniającymi cały nadprzewodnik na chipie. Zatem podczas eksperymentu efekty mechaniki kwantowej zostały przeniesione ze skali mikroskopowej do makroskopowej” – czytamy w uzasadnieniu.

Nagrody Nobla

W zeszłym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki przyznano Johnowi Hopfieldowi i Geoffreyowi Hintonowi za "fundamentalne odkrycia i wynalazki umożliwiające uczenie maszynowe z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”.

Pierwszymi laureatami Nagrody Nobla w 2025 roku zostali amerykańscy naukowcy Mary Brunkow i Fred Ramsdell oraz japoński naukowiec Shimon Sakaguchi. Otrzymali nagrodę w dziedzinie medycyny i fizjologii "za odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej”.

Tymczasem, jak podają media, jeden z trzech laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, Fred Ramsdell, najwyraźniej wciąż nie wie o swojej nagrodzie – Komitet Noblowski nie był w stanie się z nim skontaktować. Według jego kolegi, naukowiec podróżuje z plecakiem gdzieś w amerykańskim stanie Idaho, trzymając się z dala od cywilizacji.

