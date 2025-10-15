Pakistan zrzucił bomby na Afganistan. "Nie żyje wiele osób"

Wojsko pakistańskie poinformowało, że jego siły zabiły "15-20 afgańskich talibów" i raniły wielu w dystrykcie przygranicznym Spin Boldak.

Rzecznik rządu talibów przekazał, że w wyniku ostrzału ze strony Pakistanu zginęło 12 afgańskich cywilów, a ponad 100 zostało rannych. Dodał, że zabito wielu pakistańskich żołnierzy.

Telewizja Samaa, powołując się na dobrze poinformowane źródła, podała, że armia pakistańska przeprowadziła ukierunkowane ataki na kluczowe kryjówki talibów w prowincji Kandahar, co doprowadziło do ich "skutecznego zniszczenia". Źródła stacji twierdzą, że straty po stronie talibów to nawet 200 zabitych.

Starcia na granicy Pakistanu i Afganistanu

Do eskalacji doszło po porannych starciach na granicy Pakistanu i Afganistanu. Agencja Reutera, powołując się na rzecznika talibów, podała, że w walkach zginęło co najmniej 12 cywilów, a około 100 zostało rannych.

Talibowie twierdzą, że ataku dokonały wojska pakistańskie, a siły afgańskie odpowiedziały, zabijając "dużą liczbę pakistańskich żołnierzy" oraz przejmując ich posterunki i sprzęt wojskowy. Władze w Islamabadzie obwiniły o atak talibów i poinformowały o czterech rannych cywilach na swoim terytorium.

Najnowsza fala napięć między oboma krajami rozpoczęła się 9 października, po tym jak powiązana z talibami partia Tehreek-e-Taliban Pakistan zaatakowała konwój wojskowy w regionie przygranicznym Kurram. 10 października Pakistan przeprowadził nalot na jednego z przywódców tej grupy w Kabulu, a następnego dnia talibowie zaatakowali pakistańskie posterunki graniczne.

Pakistan od dawna oskarża afgańskich talibów o to, że pozwalają pakistańskim talibom działać ze swojego terytorium i walczyć z rządem w Islamabadzie, próbując w ten sposób wprowadzić system władzy oparty na islamie. Rząd afgańskich talibów w Kabulu kategorycznie temu zaprzecza.

Czytaj też:

USA się wycofały, teraz chcą wrócić. Nowy plan Trumpa ws. Afganistanu