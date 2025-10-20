Globalna awaria internetu. Nie działają popularne strony i aplikacje

Wśród niedziałających aplikacji są m.in.: DuoLingo, Snapchat, Canva, Roblox, Fortnite, Zoom, Signal, Tidal, My Fitness Pal, Vodafone oraz PlayStation, a także banki Lloyds, Halifax i Bank of Scotland – podał brytyjski dziennik "The Independent", powołując się na dane serwisu Downdetector, który gromadzi informacje o utrudnieniach w internecie. Jak wskazano, źródłem problemów jest usterka systemu Amazon Web Services (AWS), dostarczającego infrastrukturę dla znacznej części aplikacji i stron internetowych na świecie.

Awaria AWS rozpoczęła się w poniedziałek (20 października) w godzinach porannych. Amazon opublikował komunikat w tej sprawie. Poinformowano o "zwiększonej liczbie błędów" oraz "opóźnieniach w działaniu wielu usług AWS". Koncern przyznał, że nie zna jeszcze przyczyn problemu. "Nasi inżynierowie natychmiast rozpoczęli działania i aktywnie pracują nad rozwiązaniem problemu oraz pełnym zrozumieniem jego pierwotnej przyczyny" – przekazano.