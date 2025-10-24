Vance wziął udział w mszy. Szczególne miejsce

O wizycie informują Catholic World Report i inne anglojęzyczne media. Według White House Pool Report, wiceprezydent wyspowiadał się przed mszą św. i spotkał z grupą biskupów.

Na platformie X, Vance napisał po wizycie w Bazylice Grobu Pańskiego: "Jakże niewiarygodnym błogosławieństwem było odwiedzić miejsce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jestem wiecznie wdzięczny greckim, ormiańskim i katolickim księżom, którzy opiekują się tym najświętszym miejscem. Niech Książę Pokoju zmiłuje się nad nami i pobłogosławi nasze wysiłki na rzecz pokoju".

Wymowny gest wiceprezydenta USA

Podczas swojej wizyty Vance uklęknął w cichej modlitwie przed kamieniem namaszczenia i z czcią go dotknął. Modlił się również przed ołtarzem Kalwarii.

Ponadto Vance i jego żona zapalili świece w bazylice. Vance zapalił również dwie świece od ognia z grobu Chrystusa, aby zabrać je ze sobą do Stanów Zjednoczonych.

Podróż Vance'a do Izraela odbywa się w czasie, gdy Biały Dom współpracuje z Izraelem i Hamasem w celu utrzymania zawieszenia broni, które ma zakończyć dwuletnią wojnę w Strefie Gazy. Na początku swojej podróży poprosił przedstawicieli wszystkich wyznań, "a zwłaszcza moich współwyznawców", o modlitwę o pokój w regionie.

Trudna sytuacja w Strefie Gazy

Zawieszenie broni w Gazie otworzyło okno nadziei na możliwość uspokojenia sytuacji na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie – powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa.

Słowa padły w wywiadzie dla SkyNews Arabia. Hierarcha zaznaczył, że "od 7 października panuje powszechne napięcie". Zwrócił jednocześnie uwagę na bezprecedensowy spadek liczby chrześcijan na terytoriach palestyńskich, do czego doprowadziły "wojna w Strefie Gazy i wydarzenia na Zachodnim Brzegu".

Jak zaznaczył, w Gazie "sytuacja humanitarna jest straszna" i "pachnie tam śmiercią".

