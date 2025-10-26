Gerd, towarzysz kapitału

Trzeba przyznać, że Gerhard Schröder nie ukrywał przed nikim swych korzeni. We "Frankurter Allgemeine Zeitung" z roku 2004 możemy przeczytać jego słowa: "Byliśmy pariasami", i to "najbiedniejszymi z biednych". Tak w Bexten (dziś dzielnica uzdrowiska Bad Salzuflen) postrzegano wówczas jego rodzinę. Żyli z pomocy społecznej. Zawsze też mówił to, co myślał. Bez względu na skutki. To przemawia zdecydowanie na jego korzyść. Przyszły socjalistyczny kanclerz Niemiec i towarzysz kapitalistów spędził w Bexten 12 lat. Tam zaczął podstawówkę. Po kolejnej przeprowadzce szkołę skończył w Talle, też w powiecie Lippe, gdzie pamiętają go z boiska. Zwali go "Oracz". Trafnie. Potem Schröder zaczął naukę zawodu handlowca w sklepie z porcelaną. I rozpoczął pracę w sklepie żelaznym w Lage. Wreszcie poczuł powiew wielkiego miasta: nasz bohater podjął pracę w sklepie z narzędziami w Getyndze. I chodził do wieczorówki. W końcu w Bielefeldzie zrobił maturę. Miał wtedy 22 lata.