Kogo uwiera noblistka z Wenezueli?

Decyzje dotyczące tego, kto zostaje laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, nieraz wywołują kontrowersje. Tak się stało i w roku bieżącym. Norweski Komitet Noblowski uhonorował wenezuelską polityk opozycyjną Maríę Corinę Machado. Śledząc pierwsze reakcje na ten werdykt, można było odnieść wrażenie, że liberalny mainstream polityczny i medialny jest zadowolony. Prztyczek w nos dostał bowiem szwarccharakter wszelkiej maści progresistów – Donald Trump. Prezydent USA liczył bowiem na to, że jego inicjatywy dyplomatyczne w sprawie konfliktu bliskowschodniego zostaną docenione na tyle, że dołączy on do grona pokojowych noblistów. Musiał się jednak obejść smakiem.