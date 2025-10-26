Ogniem w karalucha
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Ogniem w karalucha

Dodano: 
Ogień, zdjęcie ilustracyjne
Ogień, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay z Pixabay
W Osan (Korea Południowa) kobieta próbująca zabić karalucha podpaliła blok mieszkalny.

Chciała bowiem sobie z owadem poradzić w bardzo niekonwencjonalny sposób: użyła zapalniczki i łatwopalnego sprayu. Policji powiedziała, że tę metodę stosowała już wcześniej. Tym razem jednak skutek okazał się opłakany.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także