Ogniem w karalucha

W Osan (Korea Południowa) kobieta próbująca zabić karalucha podpaliła blok mieszkalny.
Chciała bowiem sobie z owadem poradzić w bardzo niekonwencjonalny sposób: użyła zapalniczki i łatwopalnego sprayu. Policji powiedziała, że tę metodę stosowała już wcześniej. Tym razem jednak skutek okazał się opłakany.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
