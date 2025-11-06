Wojna na Ukrainie. Angelina Jolie z wizytą tuż przy linii frontu

Mieszkańcy Mikołajowa i Chersonia codziennie żyją w niebezpieczeństwie, ale nie poddają się. W czasach, gdy rządy na całym świecie odwracają się od ochrony ludności cywilnej, ich siła i wzajemne wsparcie napawają pokorą – powiedziała Jolie w oświadczeniu, które cytuje Reuters.

Na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać amerykańską aktorkę w kamizelce kuloodpornej i spotykającą się z dziećmi w schronie. Jolie odwiedziła m.in. placówki medyczne i edukacyjne, które funkcjonują pod ziemią, aby uniknąć ciągłych ataków ze strony Rosji.

twitter

Wojna na Ukrainie. Angelina Jolie odwiedziła Chersoń

Chersoń, niegdyś zamieszkany przez prawie 300 tys. ludzi, jest największym miastem w zasięgu ognia wojsk rosyjskich, co czyni go jednym z najniebezpieczniejszych miast na Ukrainie. Był okupowany przez siły rosyjskie od marca 2022 r., aż do ich wycofania się osiem miesięcy później za Dniepr.

Lokalne władze poinformowały, że tylko w ubiegłym tygodniu ukraińskie wojsko zestrzeliło około 2500 z 2646 rosyjskich dronów, które zaatakowały obwód chersoński.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni Jolie za wizytę i za to, że ludzie tu przyjeżdżają – powiedział Ołeksandr Tołokonnikow, wiceszef chersońskiej administracji obwodowej, w rozmowie z główną ukraińską telewizją państwową. – Czasami wydaje się, że o nas zapomniano, ale widzimy, że tak nie jest – dodał.

Reuters przypomina, że hollywoodzka gwiazda była już wcześniej na Ukrainie. Wiosną 2022 r. przyjechała do Lwowa, aby spotkać się z ludźmi przesiedlonymi na zachód kraju w związku z wojną.

Życie pod rosyjską okupacją

Rosja, według różnych szacunków, okupuje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym cały obwód ługański i około 78 proc. obwodu donieckiego, które składają się na Donbas.

Moskwa nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową", prowadzoną w celu "obrony ludności rosyjskojęzycznej przed neonazistowskim reżimem w Kijowie".

