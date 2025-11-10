Litwa: Kolejny przedstawiciel polskiej partii AWPL-ZChR w rządzie

Zgodnie z umową koalicyjną nowego rządu jednego wiceministra kultury wyznaczyła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Wiceminister Renata Kurmin będzie odpowiadała za instytucje pamięci (biblioteki, muzea, archiwa), niematerialne dziedzictwo kulturowe, regionalną politykę kulturalną, twórczość amatorską. Kurmin do tej pory pracowała jako specjalistka ds. public relations i kierowniczka projektów w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Trockiej, a wcześniej zajmowała stanowisko specjalisty w Wydziale Kultury i Turystyki Samorządu Rejonu Trockiego.

Nowa wiceminister posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, komunikacji, koordynacji wydarzeń kulturalnych oraz współpracy z instytucjami kultury i wspólnotami lokalnymi. Przedstawiciele AWPL-ZChR objęli ważne stanowiska zarówno w ministerstwach, jak i w parlamencie. Zgodnie z umową koalicyjną nowego rządu ministrem sprawiedliwości została Rita Tamašunienė z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Dwie przedstawicielki AWPL-ZChR objęły stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości: Lucyna Kotłowska kanclerza, a Barbara Aliaševičienė wiceministra. Natomiast Waldemar Urban, wiceprezes ZPL i AWPL, został wiceministrem ekonomiki i innowacji.

8 października Jarosław Narkiewicz został przewodniczącym sejmowego Komitetu ds. samorządów i zarządzania państwem. Natomiast 10 września poseł Czesław Olszewski objął stanowisko wiceprzewodniczącego wspólnego klubu poselskiego dwu partii.

Umowa koalicyjna trzech frakcji sejmowych: socjaldemokratycznej, „Świtu Niemna” oraz Chłopów-Zielonych i Związku Chrześcijańskich Rodzin, którą współtworzą Związek Chłopów i Zielonych oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin została podpisana 25 sierpnia w gmachu litewskiego Sejmu przez starostów frakcji: Remigijusa Motuzasa, Remigijusa Žemaitaitisa i Aušrinię Norkienė przy bardzo licznym udziale mediów i polityków czterech partii na czele z prezesami partii Mindaugasem Sinkevičiusem, Aurelijusem Verygą, Waldemarem Tomaszewskim, Remigijusem Žemaitaitisem i obecną premier Ingą Ruginienė.