Afera korupcyjna na Ukrainie. Zełenski usuwa byłych ministrów

Dekret prezydencki dotyczący zmian w składzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy został opublikowany w piątek (14 listopada) i od razu wszedł w życie. Sprawa ma związek ze skandalem korupcyjnym, największym w historii prezydentury Wołodymyra Zełenskiego.

Gigantyczna afera korupcyjna w otoczeniu Zełenskiego

Zamieszane w nią osoby (siedmiu postawiono zarzuty, a sześć zatrzymano) miały systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów i w ten sposób wyprowadzić z koncernu co najmniej 100 mln dolarów.

Organizatorem procederu miał być biznesmen, współwłaściciel firmy producenckiej Kwartał-95 i współpracownik prezydenta Zełenskiego, Timur Mindicz. Według śledczych, Mindicz wywierał wpływ na byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę i byłego ministra obrony Rustema Umerowa.

Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

Operacja "Midas" i dymisje w rządzie

Premier Julia Swyrydenko ogłosiła w środę, że Hałuszczenko, który jest obecnie ministrem sprawiedliwości, został odwołany ze stanowiska. Do dymisji podała się minister energetyki Switłana Hrynczuk.

Mindicz, który miał nadzorować wyprowadzanie pieniędzy z przedsiębiorstwa, uciekł z kraju na kilka godzin przed serią 70 przeszukań przeprowadzonych przez śledczych. Przebywa prawdopodobnie w Izraelu.

Trwająca 15 miesięcy operacja prowadzona przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) ma kryptonim "Midas" i obejmuje ponad 100 godzin nagrań audio.

Według Ośrodka Studiów Wschodnich, afera będzie zataczała coraz szersze kręgi i doprowadzi do spadku wiarygodności Zełenskiego na Zachodzie i w kraju. Może również demotywująco wpłynąć na żołnierzy, co negatywnie przełoży się na sytuację na froncie.

Czytaj też:

"Bo przegracie wojnę". Tusk ujawnia, co powiedział Zełenskiemu