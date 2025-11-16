Ostrzeżenie dla republikanów

Konserwatywna Ameryka budzi się z kacem po wyborach. Nowy Jork, "stolica świata", ma nowego burmistrza: 34-letniego Zohrana Mamdaniego, demokratycznego socjalistę ugandyjsko-indyjskiego pochodzenia i – co zdaje się najważniejsze dla jego licznych krytyków – muzułmanina. To nie tylko lokalna sensacja – to trzęsienie ziemi dla republikanów i całego ruchu MAGA. Mamdani pokonał byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo i republikanina Curtisa Sliwę, zdobywając 50,4 proc. głosów przy rekordowej frekwencji ponad 2 mln – najwyższej od 1969 r. W tym samym czasie demokraci triumfują w wyborach gubernatorskich: Mikie Sherrill w New Jersey i Abigail Spanberger w Wirginii.

Zohran Kwame Mamdani urodził się w 1991 r. w Ugandzie. Ojciec, Mahmood Mamdani, profesor studiów postkolonialnych na Columbii; matka, Mira Nair, reżyserka nominowana do Oscara ("Salaam Bombay!"). Po przeprowadzce do USA w 1999 r. rodzina osiedliła się w nowojorskiej dzielnicy Queens, terytorium imigrantów, gdzie muzułmanie, Latynosi i Azjaci walczą o przetrwanie.