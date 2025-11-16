Ostrzeżenie dla republikanów
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat

Ostrzeżenie dla republikanów

Dodano: 
Zohran Mamdani
Zohran Mamdani Źródło: PAP/EPA / VINCENT ALBAN / THE NEW YORK TIMES / POOL
Michał Krupa Prawica nazwała Zohrana Mamdaniego "dżihadystą", "antysemitą", "komunistą". Ale zamiast mu zaszkodzić, ataki te tylko wzmocniły jego wizerunek jako outsidera, który nie boi się mówić, co myśli

Konserwatywna Ameryka budzi się z kacem po wyborach. Nowy Jork, "stolica świata", ma nowego burmistrza: 34-letniego Zohrana Mamdaniego, demokratycznego socjalistę ugandyjsko-indyjskiego pochodzenia i – co zdaje się najważniejsze dla jego licznych krytyków – muzułmanina. To nie tylko lokalna sensacja – to trzęsienie ziemi dla republikanów i całego ruchu MAGA. Mamdani pokonał byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo i republikanina Curtisa Sliwę, zdobywając 50,4 proc. głosów przy rekordowej frekwencji ponad 2 mln – najwyższej od 1969 r. W tym samym czasie demokraci triumfują w wyborach gubernatorskich: Mikie Sherrill w New Jersey i Abigail Spanberger w Wirginii.

Zohran Kwame Mamdani urodził się w 1991 r. w Ugandzie. Ojciec, Mahmood Mamdani, profesor studiów postkolonialnych na Columbii; matka, Mira Nair, reżyserka nominowana do Oscara ("Salaam Bombay!"). Po przeprowadzce do USA w 1999 r. rodzina osiedliła się w nowojorskiej dzielnicy Queens, terytorium imigrantów, gdzie muzułmanie, Latynosi i Azjaci walczą o przetrwanie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także