BBC: Historia pewnego upadku
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Teresa StylińskaAutor:Teresa Stylińska

BBC: Historia pewnego upadku

Dodano: 
BBC, zdjęcie ilustracyjne
BBC, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
"Nie można wierzyć BBC" – tytuł, którym tygodnik "The Spectator" opatrzył artykuł poświęcony wielkiej aferze wokół brytyjskiej korporacji medialnej, precyzyjnie ujmuje istotę rzeczy. BBC, która wyznaczyła standardy informowania o wydarzeniach i ich komentowania i która przez lata stanowiła wzór rzetelności dziennikarskiej, jest dziś kompletnie niewiarygodna

Brytyjska BBC spadła z piedestału z wielkim hukiem, jak to bywa, gdy upadają autorytety. Bo autorytetem, nie tylko w życiu Wielkiej Brytanii, lecz także na światowej scenie medialnej, BBC była niewątpliwie.

Można by, dodając sprawie nieco pikanterii, podkreślić, że upadek nastąpił w 100-lecie istnienia British Broadcasting Corporation, która powołana została do życia w 1922 r. Rzecz w tym, że proces degrengolady instytucji, która miała za zadanie, jak to ujął jej twórca John Reith, "informować, edukować i bawić", postępował od co najmniej kilkunastu lat. To, co dzieje się teraz, to tylko jego zwieńczenie. Zasady dziennikarskiej rzetelności ustąpiły miejsca pożądanym postępowym ideom, propagowanym gorliwie i często ze szkodą dla prawdy. Obok trzech zasad Johna Reitha w BBC – nieoficjalnie, lecz dostrzegalnie – sformułowano czwartą: "kształtować nowy świat". Dlatego, zamiast myśleć o 100-leciu, należałoby raczej powiedzieć: nareszcie...

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także