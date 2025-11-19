Wysadzenie Nord Stream. Ukrainiec zostanie wydany Niemcom

27 października sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na ekstradycję Ukraińca do Niemiec, gdzie ma stanąć przed sądem za rzekomy udział w ataku na Nord Stream w 2022 r. Obrona zapowiedziała odwołanie do włoskiego Sądu Najwyższego.

Według niemieckiej prokuratury, Serhij K. miał być organizatorem sabotażu, a nie tylko jego uczestnikiem. Śledczy twierdzą, że grupa, z którą współpracował, wynajęła jacht w Rostocku na fałszywe dokumenty i z jego pokładu podłożyła ładunki wybuchowe pod gazociągami Nord Stream. K. zaprzecza oskarżeniom. Twierdzi, że w czasie eksplozji przebywał na Ukrainie.

49-latek prowadził we włoskim więzieniu przez kilkanaście dni strajk głodowy. Przerwał protest, gdy władze Włoch zapewniły go o pełnym poszanowaniu jego praw, zwłaszcza w kwestii odpowiedniego odżywiania, jakiego osadzony potrzebuje.

Atak na Nord Stream. Włoski sąd podjął decyzję ws. Ukraińca

W środę (19 listopada) włoski Sąd Najwyższy zgodził się na przekazanie Serhija K. niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Dojdzie do tego w ciągu kilku dni – przekazał serwis Rai News.

Pełnomocnik K. Nicola Canestrini oświadczył, że "walka o prawo i sprawiedliwość będzie kontynuowana w Niemczech", gdzie obrona będzie mogła "wreszcie przedstawić argumenty i rozwinąć przygotowaną przez nas argumentację prawną, gdy tylko zostanie przyznany pełny dostęp do akt, którego do tej pory systematycznie odmawiano".

49-letni Serhij K., były wojskowy, został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w sierpniu bieżącego roku koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach.

Przypomnijmy, że w październiku br. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej innego obywatela Ukrainy – nurka Wołodymyra Żurawlowa, również podejrzanego o udział w wysadzeniu Nord Stream. Sąd uchylił mu także tymczasowy areszt. Żurawlowa zatrzymano 30 września w jego domu w Pruszkowie.

