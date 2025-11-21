Zwłoki matki ukrył w piwnicy i przez trzy lata pobierał jej emeryturę. Tak wpadł

Historię, która wydarzyła się w Borgo Virgilio (prowincja Mantua w Lombardii), opisała włoska gazeta "Corriere della Sera".
Lokalna policja zatrzymała mężczyznę, który przez trzy lata po śmierci matki pobierał jej emeryturę, bo zgonu kobiety nie zgłosił.
57-latek przebrany za kobietę składa wniosek o dowód
Sprawa wyszła na jaw po tym, jak ważność stracił dowód osobisty denatki. 57-latek postanowił przebrać się w sukienkę, założył perukę i podszywając się pod swoją zmarłą matkę, udał się do urzędu złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.
Jak podaje "Corriere", urzędnicy potrzebowali tylko kilku chwil, by zdać sobie sprawę, że pod przebraniem ukrywa się mężczyzna w średnim wieku i wezwali na miejsce policję.
Przywłaszczył emeryturę zmarłej matki
W toku śledztwa ustalono, że matka 57-latka zmarła w 2022 roku z przyczyn naturalnych, a on przez cały ten czas przywłaszczał sobie jej emeryturę.
Szczątki starszej kobiety, zmumifikowane, przewieziono do kostnicy w celu przeprowadzenia badań.
Mężczyzna może zostać oskarżony o ukrywanie zwłok i oszustwo na szkodę Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (INPS), odpowiednika polskiego ZUS.
