Zwłoki matki ukrył w piwnicy i przez trzy lata pobierał jej emeryturę. Tak wpadł

Historię, która wydarzyła się w Borgo Virgilio (prowincja Mantua w Lombardii), opisała włoska gazeta "Corriere della Sera".

Lokalna policja zatrzymała mężczyznę, który przez trzy lata po śmierci matki pobierał jej emeryturę, bo zgonu kobiety nie zgłosił.

57-latek przebrany za kobietę składa wniosek o dowód

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak ważność stracił dowód osobisty denatki. 57-latek postanowił przebrać się w sukienkę, założył perukę i podszywając się pod swoją zmarłą matkę, udał się do urzędu złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Jak podaje "Corriere", urzędnicy potrzebowali tylko kilku chwil, by zdać sobie sprawę, że pod przebraniem ukrywa się mężczyzna w średnim wieku i wezwali na miejsce policję.

Przywłaszczył emeryturę zmarłej matki

W toku śledztwa ustalono, że matka 57-latka zmarła w 2022 roku z przyczyn naturalnych, a on przez cały ten czas przywłaszczał sobie jej emeryturę.

Szczątki starszej kobiety, zmumifikowane, przewieziono do kostnicy w celu przeprowadzenia badań.

Mężczyzna może zostać oskarżony o ukrywanie zwłok i oszustwo na szkodę Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (INPS), odpowiednika polskiego ZUS.

