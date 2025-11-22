"Kraina fantazji". Vance stara się studzić prowojenne nastroje

Wiceprezydent USA JD Vance rozmawiał w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o proponowanym przez USA planie pokojowym. Po konsultacji Amerykanin opublikował w sieci krótki post na platformie X.

Prezydent Trump potwierdził doniesienia amerykańskich mediów, że tym razem presja Waszyngtonu na podpisanie porozumienia jest znacznie większa niż przy poprzednich próbach. Kijów ma zaakceptować porozumienie do przyszłego czwartku. Do tego czasu możliwe są modyfikacje poszczególnych zapisów.

Zełenski zaś przed rozmową z Vancem rozmawiał telefonicznie z kanclerzem Niemiec Merzem, prezydentem Francji Macronem i brytyjskim premierem Starmerem. Później wygłosił orędzie do narodu, w którym powiedział, że Ukraina może "stracić godność" lub "kluczowego partnera". Jego zdaniem, Ukraina znalazła się w najtrudniejszym momencie w swojej historii. Zarazem polityk podkreślił, że prace nad dokumentem trwają.

Vance: Suwerenność Ukrainy

Tymczasem wiceprezydent Vance raz jeszcze podkreślił kategoryczne warunki jakie z perspektywy Waszyngtonu musi wypełniać przyszłe porozumienie kończące wojnę o Ukrainę. Wskazał, że "każdy plan pokojowy na linii Ukraina-Rosja musi":

1) Zatrzymać zabijanie, zachowując jednocześnie suwerenność Ukrainy.

2) Być akceptowalnym zarówno dla Rosji, jak i Ukrainy.

3) Zmaksymalizować szanse, że wojna nie wybuchnie ponownie.

Wiceprezydent USA: Pokój mogą zaprowadzić ludzie żyjący w realnym świecie

"Każda krytyka ram pokojowych, nad którymi pracuje administracja, albo opiera się na błędnym rozumieniu tych ram, albo przeinacza pewne istotne fakty na miejscu" – napisał Vance.

"Istnieje mit, że jeśli tylko damy więcej pieniędzy, broni lub sankcji, zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Pokoju nie zaprowadzą nieudani dyplomaci ani politycy żyjący w krainie fantazji. Mogą go zaprowadzić inteligentni ludzie żyjący w realnym świecie" – podsumował.

