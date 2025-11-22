Rosja zaatakowała przejście na granicy z państwem NATO. Poderwano F-16

W nocy z piątku na sobotę armia rosyjska przeprowadziła atak dronowy w południowej części obwodu odeskiego, w tym na przejście graniczne Orliwka na granicy Ukrainy z Rumunią, państwem członkowskim NATO.

Według komunikatu ukraińskich służb celnych, przejście zostało zamknięte do czasu usunięcia skutków ostrzału. Podróżnych prosi się o korzystanie z innych pobliskich przejść granicznych.

Galeria:

Rosyjski atak na ukraińsko-rumuńskie przejście graniczne Orliwka

Rosja zaatakowała przejście graniczne Orliwka na granicy Ukrainy z Rumunią

Międzynarodowe przejście graniczne Orliwka znajduje się przy przeprawie promowej przez Dunaj, w miejscowości o tej samej nazwie, między miastami Reni i Izmaił.

Według szefa odeskiej administracji państwowej Ołeha Kipera, Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na południu Ukrainy. Pomimo aktywnego działania obrony przeciwlotniczej, odnotowano szkody w obiektach cywilnych. Uszkodzone zostały fasady, dachy i przeszklenia budynków administracyjnych. Na parkingu uszkodzonych zostało również jedenaście ciężarówek.

Agencja UNIAN informuje o conajmniej dwóch osobach rannych.

Rumunia wysyła myśliwce F-16

Rumuńskie ministerstwo obrony potwierdziło w sobotę rano, że w nocy dwa myśliwce F-16 zostały poderwane do monitorowania przestrzeni powietrznej w pobliżu granicy z Ukrainą w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym.

Na początku tygodnia kilka rumuńskich wiosek położonych wzdłuż Dunaju zostało ewakuowanych z powodu pożaru tankowca z gazem LPG w pobliżu ukraińskiego brzegu, który wybuchł w wyniku ataku rosyjskich dronów.