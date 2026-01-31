Kłótnia Sikorskiego i Muska. Zaskakujący ruch Ukraińców

Niedawno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ponownie zaczepił na portalu X Elona Muska. "Hej, ważniaku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do ataków na ukraińskie miasta?" – napisał polityk KO. Minister dodał, że "zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić marce".

Sikorski dołączył do swojego wpisu informacje opublikowane przez Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Z danych tych wynika, że Rosjanie coraz częściej sięgają po system Starlink, aby zwiększyć zasięg dronów wykorzystywanych do ataków.

Amerykański przedsiębiorca postanowił odpowiedzieć w podobnie kiepskim stylu. "Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej" – napisał właściciel platformy X.

Starlink to rozbudowana sieć łączności satelitarnej, która dostarcza szybki internet także w najodleglejsze tereny. System działa na dzięki satelitom, które krążą na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Ukraiński minister dziękuje Muskowi

Po tym, jak doszło do ostrej wymiany zdań szefa polskiej dyplomacji z założycielem SpaceX i Tesli, w internecie pojawiły się podziękowania ze strony ministra obrony Ukrainy Mychajły Fiodorowa.

"W ciągu kilku godzin od pojawienia się doniesień o rosyjskich dronach wyposażonych w łączność Starlink, które działały nad ukraińskimi miastami, zespół Ministerstwa Obrony niezwłocznie skontaktował się z SpaceX i zaproponował konkretne sposoby rozwiązania tej kwestii" – napisał. W kolejnym wpisie ukraiński polityk dodał: "Jestem wdzięczny prezesowi SpaceX Gwynne Shotwell oraz osobiście Elonowi Muskowi za szybką reakcję i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu znalezienie rozwiązania".

Fiodrow podkreśla, że "decyzja Elona Muska o pilnym uruchomieniu Starlink i wysłaniu pierwszej partii terminali na Ukrainę na początku pełnej inwazji miała kluczowe znaczenie dla odporności naszego państwa". "Proszę bardzo" – odpowiedział krótko Elon Musk.

