Spełni się plan Tuska? Polacy o strategii wyborczej dla koalicji

Wśród partii tworzących koalicję rządową, jedynie KO cieszy się stabilnym, wysokim poparcie. PSL w większości sondaży notuje wyniki pod progiem, Lewica waha się w okolicach ok. 5-6 proc., a Polska 2050 ma śladowe poparcie. Nic dziwnego, że zaczynają się dyskusje na temat startu w wyborach parlamentarnych w roku 2027.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, w jakiej formule wspomniane ugrupowania powinny wystartować, aby uzyskać jak najlepszy wynik.

Wspólna lista czy każdy osobno?

Najwięcej wskazań uzyskała koncepcja pełnej konsolidacji, czyli wspólnej listy całej koalicji. Na takie rozwiązanie stawia 34 proc. respondentów. Przed wyborami w roku 2023 do stworzenia jednej listy dążył Donald Tusk, jednak wtedy przeciwnikiem takiego rozwiązania był szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostatecznie PSL dogadało się z formacją Szymona Hołowni.

22,2 proc. badanych uważa z kolei, że każda z partii powinna startować samodzielnie. 7,9 proc. badanych oceniło, że powinny powstać dwie listy koalicyjne – jedna na której do wyborów poszłyby KO oraz Trzecie Droga (PSL i Polska 2050) i druga, z której samodzielnie startowałaby Lewica. Inna koncepcja, dotycząca trzech list – osobno KO, osobno Trzecia Droga, osobno Lewica – zyskała poparcie 7,5 proc. uczestników sondażu. Na opcję "dwie listy; KO i PSL razem; Lewica i Polska 2050 razem" zagłosowało 3,2 proc. badanych.

Duża grupa respondentów – 25,2 proc. – nie ma zdania na ten temat. "Tak duży odsetek osób niezdecydowanych wynika prawdopodobnie z faktu, że do wyborów pozostało jeszcze dużo czasu do wyborów, a dynamika relacji wewnątrz rządu oraz sytuacja geopolityczna mogą znacząco wpłynąć na ostateczne decyzje polityczne" – opisuje WP.

"Wyniki sondażu pokazują jednak wyraźnie: jeśli koalicja chce walczyć o maksymalny wynik, powinna rozważać albo pełne zjednoczenie, albo całkowitą samodzielność wszystkich podmiotów. Półśrodki w postaci mniejszych sojuszy cieszą się obecnie marginalnym poparciem opinii publicznej" – czytamy.

