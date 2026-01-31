"Będę brutalny". Jaki: Partia Brauna to największy prezent dla Tuska

Wiceprezes PiS spotkał się z mieszkańcami Sosnowca. Podczas swojego wystąpienia mówił wiele na temat sytuacji po prawej stronie sceny politycznej. Przekonywał, że PiS jest w stanie rządzić samodzielnie, jednak musi uniknąć odpływu wyborców, którzy stawiają na "projekty alternatywne".

Parta Brauna projektem agentury?

Nam brakuje, tak naprawdę, kilku procent. Może 7-8 procent, z badań wychodzi, ludzi o poglądach prawicowych, żeby zagłosowali na nas. Tego brakuje do zwycięstwa jeszcze raz w wyborach. To jest absolutnie do osiągnięcia, problem polega tylko na tym, że od nas odeszło dużo ludzi do projektów alternatywnych, tzw. prawicowych – powiedział Patryk Jaki.

– Dziś kongres ma partia Brauna (Konfederacja Korony Polskiej – przyp. red.). Będę brutalny. W ostatnich wyborach spotykałem wielu ludzi, w 2023 roku, którzy widziałem, że są dobrymi ludźmi – wierzący, patrioci itp. Ale wytykali mi na ulicy, że "wy jesteście za mało katoliccy, dlatego będzie popierać PJJ". Pamiętacie państwo? Mówili, że ten lider PJJ jest lepszy, powierzył miasto Maryi, modli się więcej od nas. Ludzie zaufali. 3 procent głosów, które zdecydowały o tym, że Tusk dostał władzę. gdyby te 3 proc. poszło na naszą stronę, dalej byśmy rządzili. Ile zła można byłoby uniknąć. Ludzie dobrej woli dali się nabrać – ocenił europoseł. – Jestem przekonany, że to był agenturalny projekt, żeby nabrać ludzi i dać władzę Tuskowi – dodał.

– I teraz macie projekt Brauna, który jest jeszcze groźniejszy i jest jeszcze większym prezentem dla Tuska. Rozmawiamy o wielkiej Polsce. Jak ja mam stworzyć poważny rząd z człowiekiem, który kwestionuje, że istniały komory gazowe? To najlepszy prezent dla wszystkich wrogów Polski. Żeby ją ośmieszyć, zdyskredytować, przestać traktować jako partnera. Idealny prezent dla Rosji – stwierdził Patryk Jaki.

