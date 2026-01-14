Jest data kolejnej edycji CPAC Hungary. "Żadnej migracji, żadnej wojny"

Informację przekazał za pośrednictwem nagrania video Miklós Szánthó, dyrektor generalny Centrum Praw Podstawowych.

"Żadnej imigracji, żadnej wojny"

Na stronie wydarzenia czytamy: "To wydarzenie, które gromadzi patriotów z całego świata. To jedyne globalne spotkanie, które ma charakter antyglobalistyczny. Viktor Orban otwiera konferencję co roku, a Donald Trump za każdym razem przesyła specjalne pozdrowienia".

Organizatorzy piszą, że "nadchodzi nowy świat" i podkreślają, że byli z Trumpem "przed Trumpem", a więc zanim wygrał drugą kadencję i musiał zmagać się z potężnym atakiem lewicy. Podkreślają też, że na CPAC Węgry po raz pierwszy padło kluczowe hasło: "Żadnej migracji! Żadnej wojny!", a także pojawił się jasny sprzeciw wobec ideologii gender kreślącej wizje istnienia kilkudziesięciu płci.

Inicjatorzy CPAC wyrażają zadowolenie ze zmian agendy politycznej USA, dodając, że "Bruksela i jej kolesie wciąż knują, by uniemożliwić powrót do zdrowego rozsądku i moralnej jasności". "Mają większy pretensje niż kiedykolwiek do węgierskich konserwatystów – chcą nas zniszczyć raz na zawsze. Wiedzą, że jesteśmy piaskiem w maszynie, kijem w szprychach i cierniem pod gwoździem. Jeśli upadniemy, upadnie również Europa. Nasi przyjaciele w Europie i na całym świecie to rozumieją i dlatego wszyscy, którzy się liczą, będą tu. Bo kiedy my wygramy, oni wygrają!" – czytamy na stronie wydarzenia.

CPAC Hungary

CPAC Hungary to węgierska odsłona międzynarodowej Conservative Political Action Conference – dużej konferencji środowisk konserwatywnych i prawicowych, która od lat odbywa się w USA, a od kilku lat organizowana jest także w Budapeszcie na Węgrzech, a także w Polsce.

Jest to spotkanie polityków, liderów partii, publicystów i działaczy z Europy, USA i innych regionów, na którym mówi się o suwerenności narodowej, tradycyjnych wartościach, rodzinie, imigracji i krytyce globalizmu. Stałymi bywalcami są m.in. premier Węgier Viktor Orbán, byli premierzy i liderzy europejskich ugrupowań konserwatywnych. CPAC Hungary jest postrzegane jako ważne forum dla budowania transatlantyckich sojuszy konserwatywnych i promocji narodowo-konserwatywnej agendy politycznej.

