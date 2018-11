Brytyjska lewica atakuje Rogera Scrutona. "To homofob i antysemita"

Filozof Roger Scruton został wybrany przez brytyjskiego sekretarza wydziału ds. budownictwa na przewodniczącego komisji rządowej, której celem jest ochrona zabytkowych budynków o wyjątkowej wartości estetycznej. Niemal natychmiast po ogłoszeniu tej nominacji pojawiły się oburzone głosy posłów z Partii Pracy, żądające odejścia filozofa. Pomimo tego, że funkcja nie wiąże się z wynagrodzeniem finansowym, Scruton nie jest ich zdaniem odpowiednim kandydatem z uwagi na jego homofobiczne, islamofobiczne i antysemickie wypowiedzi. O sprawie napisał serwis lifesitenews.com.

74 letni Roger Scruton jest bez wątpienia najważniejszym współczesnym anglosaskim konserwatystą. Ten filozof i komentator polityczny opublikował ponad 30 książek, przetłumaczonych na wiele języków w tym również na polski. Dotyka on w nich szerokiego spektrum tematów, począwszy od ekonomii, przez politykę, po religię i estetykę. Zasłynął w latach ’80-tych, pomagając w stworzeniu podziemnej organizacji zrzeszającej akademików w Europie Wschodniej, za co został nagrodzony czeskim Medalem Za Zasługi przez Prezydenta Vaclava Havla w 1998 roku.

Scruton to także specjalista od zagadnień, które w potocznym dyskursie pozostają dla konserwatystów „niewygodnymi”: sztuka, problematyka architektury, czy wreszcie ochrona środowiska, czyli zagadnienia odnoszące się do ekologii podjęte przez niego w najnowszej, przetłumaczonej na język polski książce, „Zielona filozofia – jak poważnie myśleć o naszej planecie”. W 2016 roku Królowa Elżbieta nadała mu tytuł szlachecki za zasługi dla filozofii i edukacji.

Dorobek autora słynnej rozprawy „Jak być konserwatystą” nie uchronił go przed atakami za„nietolerancyjne” wypowiedzi. Sekretarz do spraw społecznych gabinetu cieni Andrew Gwynne, jak również Luciana Berger, przewodnicząca Żydowskiego Ruchu Pracy chcą by został usunięty z powodu komentarzy, które poczynił podczas wykładu "Potrzeba narodów" wygłoszonego na Węgrzech w 2014 roku. Posłowie uznają, że osoba sprzeciwiająca się adopcji dzieci przez pary homoseksualne i uznająca słowo „islamofob” za narzędzie manipulacji i propagandy, czy otwarcie krytykująca Sorosa, nie może pełnić tak poważnej publicznej funkcji.

– Z każdą godziną staje się jasne, że Roger Scruton ma za sobą historię obraźliwych i nietolerancyjnych wypowiedzi. Błagam, aby ponownie ​​przeszedł proces weryfikacji – skomentował sytuację Wes Streeting, poseł Laburzystów dla portalu Buzzfeed.

Czytaj także:

Gdy liberalna demokracja zarzyna wolność