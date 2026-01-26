Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Wydarzenie, organizowane od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, ma na celu pogłębianie dialogu międzyreligijnego oraz budowanie wzajemnego szacunku i współpracy. Tegoroczne centralne obchody zaplanowano w Poznaniu. Ich hasło brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: Kim mamy nadzieję wspólnie się stać”.

Dzień Islamu w Kościele katolickim obchodzony jest tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasło nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło obchodów brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie. Kim razem mamy nadzieję się stać”.

Okazja do wspólnej refleksji

W orędziu watykańskiej Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego na Ramadan i Id al-Fitr podkreślono wspólne powołanie chrześcijan i muzułmanów do braterstwa, odrzucenia przemocy oraz dawania świadectwa nadziei w świecie naznaczonym konfliktami i niesprawiedliwością. Autorzy orędzia wskazują również na zbieżność Ramadanu i Wielkiego Postu jako szczególną okazję do wspólnej refleksji, modlitwy i działań na rzecz pokoju.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów we współpracy z Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski, przygotowała materiały duszpasterskie zawierające m.in. modlitwę wiernych, fragmenty Biblii i Koranu dotyczące nadziei i pokoju oraz schemat centralnych uroczystości.

Tegoroczne centralne obchody zaplanowano w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w Domu Misyjnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przy ul. Ostatniej 14.

Program obchodów XXVI Dnia Islamu obejmie zawiązanie wspólnoty, prezentację muzyki Orientu oraz wprowadzenie z przywitaniem uczestników i odczytaniem przesłań. Następnie przewidziano wspólne czytanie Ksiąg Świętych – fragmentów Pisma Świętego i Koranu – a także dwugłos chrześcijańsko-muzułmański. W części modlitewnej zaplanowano muzułmańską modlitwę spontaniczną du’a, modlitwę wiernych zakończoną modlitwą „Ojcze nasz” oraz znak pokoju. Obchody zakończy agapa.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski. To z jej inicjatywy każdego roku w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu w Kościele katolickim, który został wpisany do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju.

Na czele Rady stoją: prof. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca ze strony katolickiej i Krzysztof Mucharski, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej. Sekretarzem generalnym Rady jest Grzegorz Olszewski.

W odpowiedzi n inicjatywę, jaką jest Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce wśród muzułmanów organizowane są również Dni Chrześcijaństwa w meczetach.

