Kuba: Blisko 900 przypadków represji na tle religijnym w 2025 roku

Pozarządowa organizacja odnotowała, że choć w porównaniu do wcześniejszego roku liczba tego typu nadużyć jest niższa, to jednak wciąż reżim na Kubie systematycznie prześladuje z powodu wyznawanej wiary osoby duchowne oraz świeckich. Obserwatorium sprecyzowało, że od stycznia do grudnia ub.r. na wyspie doszło do co najmniej 873 przypadków prześladowań ze strony władz wobec obywateli Kuby oraz obcokrajowców w związku z podejmowaniem przez nich praktyk religijnych. W analogicznym okresie 2024 r. dyrekcja OCDH potwierdziła 996 takich zdarzeń na wyspie.

Protesty społeczne i prześladowania wierzących

Według dokumentacji Obserwatorium w 2025 r. najliczniejsze przypadki represji na tle religijnym notowane były pomiędzy marcem i czerwcem, czyli w okresie kiedy na Kubie nasiliły się protesty społeczne. Większość z nich miała związek z licznymi na wyspie przerwami w dostawach energii elektrycznej oraz niedoborami wody pitnej. Wśród przykładów zeszłorocznych prześladowań były represje wobec meksykańskiego księdza José Ramireza, który został wydalony w grudniu 2025 r. z Kuby po tym, jak uruchomił dzwony kościoła La Milagrosa w Hawanie, stolicy kraju. Działanie duchownego było oznaką jego poparcia dla mieszkańców stolicy protestujących przeciwko niedoborom energii elektrycznej i wody.

Dyrekcja OCDH wskazała, że wśród zeszłorocznych nadużyć władz przeciwko osobom wierzącym były też stronnicze procesy sądowe, a także przypadki zatrzymań, a także inne formy ograniczenia swobód wyznaniowych. Potwierdzono zdarzenia polegające na utrudnianie przez władze spotkań z duchownymi, czy rekwirowanie przedmiotów służących do kultu, takich jak np. egzemplarzy Biblii czy różańców.

Pod koniec stycznia br. kubańscy biskupi wydali oświadczenie wzywając władze w Hawanie do przeprowadzenia głębokich reform, dialogu i poszanowania godności ludzkiej w związku z nasileniem się cierpień mieszkańców wyspy. Zaapelowali też do rządu Kuby o powstrzymanie stosowania przemocy i wykluczania obywateli.

Czytaj też:

Nigeria: Nie ustają prześladowania chrześcijan