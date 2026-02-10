17 km po zamarzniętym Bałtyku. Lodowa droga przez morze otwarta

Estońska Agencja Transportu otworzyła oficjalną drogę lodową między dwiema największymi wyspami kraju – Hiiumaa i Saaremaa – które leżą na Morzu Bałtyckim.

Trasa o długości 17 km ma służyć jako alternatywa dla regularnych przepraw promowych, które są utrudnione przez silne mrozy, lód i niski poziom wody.

Samochodem przez Bałtyk. Zasady korzystania z lodowej drogi

Droga jest otwarta tylko w ciągu dnia i podlega ścisłym zasadom bezpieczeństwa. Kierowcy muszą jechać ze stałą prędkością i – co może wydawać się nietypowe – nie mogą zapinać pasów bezpieczeństwa, aby w razie wpadnięcia do wody mogli łatwiej opuścić pojazd.

Zalecana prędkość to do 25 km/h lub szybciej – między 40 a 70 km/h (przy prędkości 25-40 km/h powstały rezonans mógłby osłabić lód). Jego grubość musi wynosić około 20-25 cm, aby umożliwić ruch samochodów.

Zimowe trasy przez morze w Estonii

W Estonii istnieje kilkadziesiąt wyznaczonych szlaków lodowych na wodach przybrzeżnych i między wyspami, które – przy odpowiednich warunkach – mogą być wykorzystywane jako drogi zimowe.

W niektórych rejonach kraju lokalni mieszkańcy sami wyznaczyli trasy lodowe (np. na wyspie Vormsi), ale korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.

Satelity i służby monitorujące podają, że obecnie lód pokrywa ok. 90 tys. km2 Bałtyku, czyli około jedną czwartą powierzchni morza.

Jak jest w Polsce?

W Polsce Bałtyk również zamarł tej zimy, ale nie w postaci szerokiej, grubej pokrywy lodowej jak w północnej jego części. To przede wszystkim zjawisko przybrzeżne i lokalne (m.in. Zatoka Gdańska), powstałe w wyniku wyjątkowo dużych mrozów.

Służby apelują, że wchodzenie na lód jest bardzo niebezpieczne. Nawet jeśli wygląda solidnie przy brzegu, nie oznacza to, że wytrzyma nasz ciężar dalej od linii brzegowej.

Czytaj też:

Nowy port nad Bałtykiem? Kaczyński ogłosił "zobowiązanie programowe"