9 osób nie żyje, 27 jest rannych. Kanada: Sprawcą strzelaniny osoba "trans"?

Do tragedii doszło we wtorek w Tumbler Ridge w prowincji Kolumbia Brytyjska, w południowo-zachodniej części Kanady. Sprawca zabił 9 osób, ranił 27. Na końcu popełnił samobójstwo.

Wstępne doniesienia opisywały podejrzanego jako "kobietę w sukience z brązowymi włosami". Oficjalne źródła wciąż nie podają zbyt wielu szczegółów na temat strzelca, jednak wielu mieszkańców zidentyfikowało sprawcę jako Jessego Stranga, młodego mężczyznę, który określał się jako "transpłciowy". Jak na razie funkcjonariusze organów ścigania opisują podejrzanego jako "osobę z bronią", unikając używania zaimków.

Juno News donosi, że Russell G. Strang, wujek Jessego Stranga, potwierdził, że Jesse był osobą transpłciową, a "publiczne konto w serwisie YouTube, które prawdopodobnie należy do Jessego, ma flagę osób transpłciowych i używa zaimków ona/jej".

"Ile osób musi jeszcze zginąć?"

"W jednej z najkrwawszych strzelanin w historii Kanady, osoba, którą policja określa jako 'osobę z bronią', zabiła 10 osób (w tym siebie) i raniła co najmniej 25" – napisał Chris Elston, znany na całym świecie kanadyjski aktywista chroniący dzieci przed ideologią transpłciową. "Ile osób musi zginąć, zanim powstrzymamy to transseksualne szaleństwo?" – zapytał.

"Długie włosy i sukienka sprawiły, że nasze media nazwały go kobietą" – zauważył w kolejnym poście, załączając zdjęcie Stranga. "Nasza policja nazwała go osobą z bronią. Był młodym mężczyzną, który potrzebował realnej pomocy ze względu na zdrowie psychiczne. Zamiast tego, jego urojenia zostały potwierdzone, a rezultatem są zamordowane niewinne dzieci" – dodał Elston we wpisie na X.

Wyrazy współczucia dla rodzin wyraził premier Kanady Mark Carney. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie zapewnił o modlitwie za ofiary i ich bliskich. "Nasza umiejętność jednoczenia się w kryzysie jest najlepszą cechą naszego kraju – nasza empatia, nasza jedność i nasze współczuciem dla siebie nawzajem" – podkreślił Carney.